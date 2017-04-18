Фотовыставка о развитии Крыма открылась в аэропорту Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апреля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Выставка фоторабот, рассказывающих об инвестиционном потенциале и экономическом развитии Крыма, открылась на территории международного аэропорта Симферополя в преддверии III Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ). Об этом сообщили организаторы форума.

"Выставка стала элементом подготовки к Ялтинскому международному экономическому форуму, который пройдет 20, 21 и 22 апреля. Экспонаты размещены в терминале прилета аэропорта, таким образом, все прибывающие в Крым пассажиры получают наглядную информацию об инфраструктурном и экономическом развитии региона", - говорится в сообщении.

Центром экспозиции стали визуализации более чем 10 инвестпроектов, предлагаемых к реализации в Крыму. Также на выставке представлены репортажные фотографии о деятельности компаний-резидентов созданной на полуострове Свободной экономической зоны (СЭЗ) и кадры работы Ялтинского международного экономического форума в 2015 и 2016 годах.

"Особой зрелищностью отличаются фотографии, на которых представлена реализация крупных проектов по развитию инфраструктуры Крымского полуострова: строительство моста через Керченский пролив, магистрального газопровода Кубань - Крым, автомагистралей, электростанций, объектов энергетической инфраструктуры и т. п.", - отметили в пресс-службе форума.

Обращают на себя внимание и фотографии о строительстве аэровокзального комплекса в аэропорту Симферополя. Соглашение о строительстве нового терминала пропускной способностью 6,5 млн пассажиров в год было подписано после второго ЯМЭФ год назад, в апреле 2016 года.

III Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) пройдет 20-22 апреля, его участниками станут не менее 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС.