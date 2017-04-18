Полтавченко: торговый сбор в Петербурге в обозримом будущем не введут

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Торговый сбор в Петербурге не будут вводить в ближайшее время с целью поддержки малого бизнеса. Об этом на заседании Общественного совета по развитию малого предпринимательства в Смольном заявил губернатор города Георгий Полтавченко.

"Мы не установили налог с продаж и торговый сбор, хотя могли по закону, и не собираемся это делать в обозримом будущем", - сказал Полтавченко, отвечая на вопросы предпринимателей. Он отметил, что в сложное экономическое время малый бизнес внес значительный вклад в бюджет города. Количество субъектов малого бизнеса на начало 2017 года составило 418 тыс., что на несколько тысяч больше предыдущего года. Увеличение доходов в бюджет от предпринимателей выросло на 14%.

Развитие малого и среднего предпринимательства, по мнению Полтавченко, напрямую связано с возрастанием его поддержки со стороны города, совершенствованием законодательства в этой сфере. Всего в 2016 году по 7 специальным программам поддержки предпринимателей было предоставлено 280 субсидий на общую сумму 115 млн рублей, тогда как годом ранее на эти цели было направлено 82 млн рублей. Создан Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, при участии которого в 2016 году заключено 350 договоров поручительства почти на 2,5 млрд рублей, что позволило предпринимателям привлечь кредиты в коммерческих банках при отсутствии залогового обеспечения в полном объеме на общую сумму более 5,9 млрд рублей. Также фондом предоставлено 116 микрозаймов по льготным процентным ставкам на общую сумму 178 млн рублей.

Ранее, вводя мораторий на 2015 и 2016 годы на торговый сбор в Петербурге, Полтавченко отмечал, что это делается в целях снижения нагрузки на малый бизнес. С инициативой не вводить данный налог выступили тогда сами предприниматели. На 2017 год мораторий был также продлен.

В 2014 году на федеральном уровне был принят закон о торговом сборе (с торговых площадей), у регионов было право самостоятельно устанавливать его размеры. В Петербурге было решено его не вводить вовсе, как и налог с продаж. При этом организации, занимающиеся торговлей в Москве, с 1 июля 2015 года обязаны уплачивать торговый сбор, размер которого зависит от типа торгового объекта, его площади и расположения.