МВФ прогнозирует в Венесуэле инфляцию в 720% по итогам года

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МЕХИКО, 18 апреля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Уровень инфляции в Венесуэле по итогам текущего года может составить 720%, а в 2018 году дойдет до отметки в 2000%. Такие данные приводятся в новом прогнозно-аналитическом докладе Международного валютного фонда (МВФ) по состоянию и ближайшим перспективам мировой экономики, выдержки из которого приводит агентство EFE.
Эксперты МВФ полагают, что Венесуэла по-прежнему будет переживать большие экономические трудности и "сталкиваться с серьезными ограничениями в области импорта товаров". Ожидается, что экономика сократится на 7,4%, а уровень безработицы повысится с 21,2% до 25,3%. В 2016 году, согласно просочившимся в СМИ предварительным данным Центрального банка Боливарианской Республики, инфляция в Венесуэле составила 800%.
Трехзначный рост уровня цен вынудил власти провести замену денежных знаков. Если до декабря прошлого года самой крупной купюрой в стране были 100 боливаров, то к настоящему времени в обращение начали поступать банкноты номиналом в 500, тысячу, две, три, пять, десять и двадцать тысяч боливаров. По установленному государством курсу 100 боливаров равны $10, однако на черном валютном рынке доллар стоит в десятки раз дороже.