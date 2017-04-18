Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.04:
$ 55.98
€ 59.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп назвал соглашение NAFTA катастрофой для США

Экономика и бизнес
18 апреля, 23:16 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
NAFTA считается одним из крупнейших экономических объединений Западного полушария
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 18 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп назвал Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) "настоящей катастрофой" для экономики Соединенных Штатов. С такими словами он выступил  перед работниками предприятия Snap-On Tools  по производству профессиональных инструментов в штате Висконсин.

"NAFTA - катастрофа для США, настоящая катастрофа", - отметил глава государства, назвав соглашение "очень плохим для страны, американских компаний и работников".

"Мы собираемся внести значительные изменения, либо же избавиться от NAFTA раз и навсегда. Так дальше не может продолжаться, поверьте мне", - указал президент.

Ранее министр торговли США Уилбур Росс заявил, что переговоры о пересмотре условий NAFTA начнутся не раньше конца текущего года и займут предположительно около года. По его словам, переговоры по NAFTA будут "комплексными и сложными". Росс выразил уверенность в необходимости пересмотра соглашения с учетом современных реалий, так как многие отрасли экономики, по его словам, просто не существовали в то время, когда оно было заключено.

NAFTA считается одним из крупнейших экономических объединений Западного полушария. Общая площадь трех государств-участников - Мексики, Канады и США - составляет 21,8 млн кв. км, численность населения превышает 470 млн человек, совокупный ВВП достигает приблизительно $20 трлн. Соглашение было подписано 17 декабря 1992 года, а 1 января 1994 года оно вступило в силу.

Трамп неоднократно заявлял о своем намерении пересмотреть NAFTA. Он называл соглашение "одной из наихудших сделок" в истории, которая фактически разрушает реальный сектор американской экономики. В январе президент подписал указ о начале переговоров с Мексикой и Канадой по изменению условий NAFTA.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Давно и неправда: мифы о Ледовом побоище
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Два истребителя F-22 сопровождали стратегические бомбардировщики РФ близ Аляски
2
Мэй повышает политические ставки - досрочные выборы в Великобритании назначены на 8 июня
3
Минобороны РФ подтвердило пропажу российского контрактника в Армении
4
Трамп назвал соглашение NAFTA катастрофой для США
5
Эксперт МВФ: Трамп точнее Международного валютного фонда предсказал последствия Brexit
6
Залпы по "Армате": за что западные СМИ "любят" новейший российский танк
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама