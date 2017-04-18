Трамп назвал соглашение NAFTA катастрофой для США

ВАШИНГТОН, 18 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп назвал Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) "настоящей катастрофой" для экономики Соединенных Штатов. С такими словами он выступил перед работниками предприятия Snap-On Tools по производству профессиональных инструментов в штате Висконсин.

"NAFTA - катастрофа для США, настоящая катастрофа", - отметил глава государства, назвав соглашение "очень плохим для страны, американских компаний и работников".

"Мы собираемся внести значительные изменения, либо же избавиться от NAFTA раз и навсегда. Так дальше не может продолжаться, поверьте мне", - указал президент.

Ранее министр торговли США Уилбур Росс заявил, что переговоры о пересмотре условий NAFTA начнутся не раньше конца текущего года и займут предположительно около года. По его словам, переговоры по NAFTA будут "комплексными и сложными". Росс выразил уверенность в необходимости пересмотра соглашения с учетом современных реалий, так как многие отрасли экономики, по его словам, просто не существовали в то время, когда оно было заключено.

NAFTA считается одним из крупнейших экономических объединений Западного полушария. Общая площадь трех государств-участников - Мексики, Канады и США - составляет 21,8 млн кв. км, численность населения превышает 470 млн человек, совокупный ВВП достигает приблизительно $20 трлн. Соглашение было подписано 17 декабря 1992 года, а 1 января 1994 года оно вступило в силу.

Трамп неоднократно заявлял о своем намерении пересмотреть NAFTA. Он называл соглашение "одной из наихудших сделок" в истории, которая фактически разрушает реальный сектор американской экономики. В январе президент подписал указ о начале переговоров с Мексикой и Канадой по изменению условий NAFTA.