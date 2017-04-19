В Шанхае начинает работу 17-я Международная выставка автомобильной индустрии

ШАНХАЙ, 19 апреля. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Новинки ведущих мировых и китайских брендов будут представлены на начинающейся в среду в Шанхае Международной выставке автомобильной индустрии (Auto Shanghai 2017). Это масштабное мероприятие, которое проходит с периодичностью раз в два года, на этот раз открывает свои двери под девизом "Стремление к лучшей жизни".

Участники и график работы

Согласно утвержденному графику, 19-20 апреля выставку посетят журналисты, 21-23 апреля - дни работы экспертов, а 24-28 апреля выставочные павильоны станут доступны для всех желающих.

В этом году для участия в выставке зарегистрировались свыше 1 тысячи местных и зарубежных представителей автомобильной индустрии из 18 стран и регионов мира. В просторных выставочных павильонах разместят 1,4 тысячи автомобилей, 113 из которых впервые продемонстрируют широкой аудитории (83 китайских модели и 30 зарубежных). Посетителей ожидают 159 автомобилей, работающих на чистых источниках энергии (96 китайских и 63 зарубежных), 56 концептуальных моделей и 44 премьеры для азиатского рынка. Нынешняя выставка расположится во всех 13 больших павильонах комплекса на площади свыше 360 тысяч квадратных метров.

В этом году организаторы обещают подарить посетителям незабываемое шоу, сосредоточив внимание на новинках автомобильной индустрии и безграничных возможностях, которые несет технический прогресс в человеческую жизнь. Шанхайское автошоу, как ожидается, отразит последние тенденции в развитии мирового автомобилестроения и продемонстрирует революционные технологические прорывы в плане электрификации и интеллектуализации продукции автопрома.

Активное участие китайских производителей

Под крышей выставочного центра свою продукцию представят шесть ведущих автомобильных групп Китая: FAW, Dongfeng Motor, SAIC Group, Changan Automobile, GAC Group и BAIC. Как сообщили организаторы мероприятия, новинками собираются порадовать зрителей довольно внушительное число местных производителей. В их числе Chery group, Geely Group, Great Wall, Brilliance Сhina Auto, BYD, JAC и многие другие.

На нынешней выставке ожидается дебют компании WEY (принадлежит Great Wall) и Lynk&Co (принадлежит Geely) с новыми моделями.

Особое внимание участников и экспертов привлекут экологически чистые автомобили, работающие на новых источниках энергии. Такие авто в последние годы уверенно завоевывают местный рынок на волне поддержки со стороны правительства, пытающегося перевести экономику страны на экологические рельсы. Свои наработки на этом направлении покажут такие местные бренды, как Nio, Zinoro, Yudo и ряд других компаний.

Мировой автопром

Auto Shanghai уже многие годы традиционно выступает площадкой для демонстрации последних новинок автомобильной индустрии ведущими мировыми производителями. Новые модели с инновационным внешним и внутренним дизайном, как ожидается, продемонстрируют Mercedes-Benz и Smart.

Зрителей ожидает широкая линейка новинок и рестайлинговых версий уже знакомых моделей от целого ряда зарубежных автопроизводителей, таких, как Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Mitsubishi, Suzuki, Subaru, Buick, Chevrolet, Cadillac, Ford, Citroёn, Peugeot, Renault и ряд других.

Активное участие в автошоу примут и производители люксовых авто: Ferrari, Maserati, Aston Martin и многие другие.

Новинки автосалона

К числу новинок от американского автопрома на Шанхайском автосалоне можно отнести седан с гибридным двигателем Buick Velite, а также новый семиместный внедорожник от Jeep. Последний, согласно попавшей еще до начала салона информации в СМИ, будет показан в Шанхае в концептуальном виде. По предварительным данным, новая модель получит название Jeep Yuntu и будет предназначена для азиатского рынка. Еще одной новинкой от американцев должен стать концепт-кар Chevrolet FNR-X - полноприводный кроссовер с гибридным двигателем, оснащенный продвинутыми системами помощи водителю как на трассе, так и на пересеченной местности.

Немецким производителям также будет что показать на шанхайской площадке. Audi, как ожидается, представит свою новую разработку - концептуальный кроссовер с электрической силовой установкой e-tron Sportback.

Свой концепт электроприводного кроссовера должен привезти и Volkswagen. Этот же производитель покажет широкой общественности гибридную версию седана Phideon. С большим интересом эксперты и общественность ожидает демонстрацию нового кроссовера I.D. от Volkswagen с электрической силовой установкой и полным приводом. Есть также вероятность того, что на автосалоне появится и компактвэн Touran, но уже в обличии кроссовера с увеличенным дорожным просветом и видоизмененными элементами кузова.

Компания Mercedes-Benz, в свою очередь, может привезти в Шанхай обновленный S-Class.

С рядом ярких новинок приехал на шанхайский автосалон и японский автопром. Местная публика с нетерпением ждет новую Toyota Levin 2018 модельного года, которая, впрочем, продается только на китайском рынке. Это будет рестайлинговая версия популярной в Китае Corolla Levin.

Компания Mitsubishi привезла для китайского рынка два концептуальных кроссовера, показ которых уже проходил в Токио. Речь идет об электомобиле Mitsubishi eX и полноразмерном кроссовере с гибридным двигателем Mitsubishi GT-PHEV.

Компания Nissan подготовила для автосалона собирающийся уже на предприятиях в Мексике и Бразилии кроссовер Kicks без полного привода. Автомобиль предназначен для рынка развивающихся стран и похож на имеющийся в Китае Qashqai, но стоит несколько дешевле. В будущем Nissan намерен наладить его производство в Китае.

Что касается местных производителей, то здесь с новинками, концепт-карами или рестайлинговыми версиями на автосалон пришли практически все крупные китайские автомобильные бренды.

Эксперты с интересом ждут дебюта компании WEY, которая должна представить кроссовер премиум-класса VV7 с богатой внутренней отделкой, но пока без полного привода.

С новинками, которые наверняка привлекут внимание публики, выступят китайские компании Nio, Qoros и Lynk & Co. Qoros представит на автосалоне электромобиль класса GT. Lynk & Co, в свою очередь, покажет высокотехнологичный седан с электрической силовой установкой, современными системами контроля и выходом в глобальную сеть. Что касается компании Nio, которая нашумела в свое время своим беспилотным высокоскоростным электрокаром Nio EP9 (серийно не производится - прим. ТАСС), то на Шанхайский автосалон компания должна привезти свой первый серийный электромобиль.

Известная в России компания Chery выставит на обозрение свое новое творение - кроссовер Tiggo Coupe. Пока публика увидит только концепт-кар, который в будущем может занять свое место в линейке серийных моделей.

Национальный выставочный центр

Шанхайская выставка автомобильной индустрии была основана в 1985 году и успешно проведена в этом китайском мегаполисе уже 16 раз. За 31 год своего существования она стала свидетелем не только революционных прорывов в автомобильной индустрии, но и стремительного подъема китайского автопрома, о чем свидетельствует продукция многочисленных местных производителей.

Предыдущая выставка 2015 года впервые была проведена в новом Национальном выставочном центре, который является крупнейшим выставочным комплексом в мире. Тогда в ней приняли участие 1,5 тысячи представителей автомобильной индустрии из 18 стран мира. Выставку в 2015 году посетили порядка 980 тысяч человек из 74 стран. На ней работали также около 10 тысяч журналистов.

Особое внимание организаторы Auto Shanghai традиционно уделяют инновациям и технологическим новинкам автомобильного мира, повышению уровня и технической оснащенности выставочного пространства, а также концепции формирования на базе выставки многофункциональной площадки для обмена опытом и проведения различных мероприятий с участием экспертов и представителей ведущих мировых автопроизводителей.

Национальный выставочный центр, где проходит это масштабное автомобильное шоу, расположен всего в 1,5 км от аэропорта Хунцяо, с которым он соединен веткой метро. Общая крытая выставочная площадь объекта составляет 400 тысяч квадратных метров. Сверху сооружение напоминает крест, а внутри разделено на 13 больших выставочных павильонов, площадь каждого из которых составляет 28 тысяч квадратных метров и три павильона с площадью по 10 тысяч квадратных метров.