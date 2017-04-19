Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.04:
$ 55.98
€ 59.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Известия": ВТБ 24 намерен сэкономить 3 млрд руб. благодаря безбумажным офисам

Экономика и бизнес
19 апреля, 2:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Предполагается, что физические лица могут оформлять банковские продукты с помощью планшета, используя вместо подписи коды подтверждения, которые получают на мобильный телефон
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Максим Шеметов/ТАСС

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Один из крупнейших российских банков ВТБ 24 рассматривает возможность перехода на безбумажные офисы, что позволит ему сэкономить 3 млрд рублей за пять лет. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на директора департамента сети банка Вячеслава Грицаенко.

По его словам, новая модель предполагает, что физические лица могут оформлять банковские продукты с помощью планшета, используя вместо подписи коды подтверждения, которые получают на мобильный телефон. В безбумажном офисе, пишет газета, клиенту придется иметь дело с бумажным договором только при заключении договора комплексного обслуживания и в случае оформления ипотеки, поскольку она требует государственной регистрации.

Пока ВТБ 24 реализовал в трех московских отделениях пилотный проект по оформлению кредитов и кредитных карт без использования обычных бумажных договоров, уточняет издание.

"До конца года, возможно, даже на рубеже трех-четырех кварталов, мы тиражируем технологию на всю сеть", - сказал "Известиям" Грицаенко. По его словам, новый формат работы позволяет банку существенно сэкономить: как минимум 450 млн рублей в первый год и 3 млрд за пять лет.

Ранее сообщалось о планах ВТБ 24 запустить пилотный проект по идентификации клиентов в мобильном приложении по фотографии и голосу. В банке поясняли, что основная цель проекта - проверить готовность клиентов использовать новую технологию.

ВТБ 24 (входит в международную финансовую группу ВТБ) - один из крупнейших российских банков, специализируется на обслуживании физических лиц, индивидуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса. Сеть банка насчитывает 1062 офиса в 72 регионах России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Давно и неправда: мифы о Ледовом побоище
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Мосуле ликвидирован "главный снайпер" ИГ
2
Два истребителя F-22 сопровождали стратегические бомбардировщики РФ близ Аляски
3
Близкие подозреваемого в организации теракта в Петербурге заявили, что он жил на Украине
4
Глава СПЧ положительно оценил проект закона об отзыве гражданства РФ за терроризм
5
Флаг США упал за спиной главы Нацкомитета демократов после его слов о Клинтон
6
Минобороны РФ подтвердило пропажу российского контрактника в Армении
7
Трамп подписал указ, который изменит ряд торговых отношений и визовую политику
Темы дня
Загрузка...
Реклама