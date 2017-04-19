"Известия": ВТБ 24 намерен сэкономить 3 млрд руб. благодаря безбумажным офисам

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Один из крупнейших российских банков ВТБ 24 рассматривает возможность перехода на безбумажные офисы, что позволит ему сэкономить 3 млрд рублей за пять лет. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на директора департамента сети банка Вячеслава Грицаенко.

По его словам, новая модель предполагает, что физические лица могут оформлять банковские продукты с помощью планшета, используя вместо подписи коды подтверждения, которые получают на мобильный телефон. В безбумажном офисе, пишет газета, клиенту придется иметь дело с бумажным договором только при заключении договора комплексного обслуживания и в случае оформления ипотеки, поскольку она требует государственной регистрации.

Пока ВТБ 24 реализовал в трех московских отделениях пилотный проект по оформлению кредитов и кредитных карт без использования обычных бумажных договоров, уточняет издание.

"До конца года, возможно, даже на рубеже трех-четырех кварталов, мы тиражируем технологию на всю сеть", - сказал "Известиям" Грицаенко. По его словам, новый формат работы позволяет банку существенно сэкономить: как минимум 450 млн рублей в первый год и 3 млрд за пять лет.

Ранее сообщалось о планах ВТБ 24 запустить пилотный проект по идентификации клиентов в мобильном приложении по фотографии и голосу. В банке поясняли, что основная цель проекта - проверить готовность клиентов использовать новую технологию.

ВТБ 24 (входит в международную финансовую группу ВТБ) - один из крупнейших российских банков, специализируется на обслуживании физических лиц, индивидуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса. Сеть банка насчитывает 1062 офиса в 72 регионах России.