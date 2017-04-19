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Экс-глава Microsoft создает базу данных для отслеживания расходов правительства США

Экономика и бизнес
19 апреля, 4:58 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
По данным New York Times, с помощью поисковой системы, можно будет узнать, сколько в США госслужащих или какой процент федеральных доходов от налоговых сборов приходится на выплаты от корпораций
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Бывший генеральный директор корпорации Microsoft Стив Балмер

Бывший генеральный директор корпорации Microsoft Стив Балмер

© AP Photo/Alex Gallardo, File

НЬЮ-ЙОРК, 19 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Бывший генеральный директор корпорации Microsoft Стив Балмер запустил новый проект, задача которого заключается в создании всеобъемлющей базы данных о всех статьях доходов и расходов федеральных и местных властей США с целью систематизации и облегчения доступа к информации о том, на что американское правительство тратит деньги налогоплательщиков. Об этом Балмер объявил во вторник, выступая в Экономическом клубе Нью-Йорка.

По его словам, идея создания проекта под названием USAFacts пришла к нему после того, как он осознал, что в США не существует единого надежного и доступного источника, где была бы собрана вся официальная информация о бюджетных расходах властей как на местном, так и федеральном уровне, а также прочие статистические данные, касающиеся работы правительственных структур.

"Я человек статистики, и я думаю, что ее роль заключается в том, чтобы помочь разрешить спорные ситуации, упростить их и сделать понятными для людей", - объяснил Балмер. По его словам, он хочет представить общественности конкретные и подтвержденные факты о том, на что власти тратят имеющиеся в их распоряжении средства.

Для реализации проекта Балмер нанял группу экономистов, ученых и исследователей, в задачу которых входит составление и публикация материалов для USAFacts. Как отметил миллиардер, который возглавлял Microsoft в период с 2000 по 2014 годы, собранная им команда специалистов потратила около трех лет на сбор и изучение статистических данных, послуживших основой для тех материалов, которые уже выложены на официальном интернет-сайте проекта. Впоследствии сведения будут периодически обновляться и дополняться.

По данным газеты New York Times, с помощью разработанной USAFacts поисковой системы, работающей пока в тестовом режиме, пользователи смогут найти информацию, диапазон которой варьируется от статистики преступлений и сведений о численности полицейских в каждом конкретном штате до того, сколько доходов приносят властям сборы штрафов за неправильную парковку. На сайте проекта также можно выяснить, к примеру, сколько в США госслужащих, какой процент федеральных доходов от налоговых сборов приходится на выплаты от корпораций, или же узнать, сколько американцев, согласно официальным данным, страдают от клинической депрессии и какие суммы власти тратят на борьбу с этим заболеванием.

В интервью New York Times Балмер рассказал, что он инвестировал в USAFacts уже $10 млн и собирается продолжать тратить на развитие проекта по несколько миллионов долларов в год. Состояние экс-главы Microsoft, по данным журнала Forbes, составляет около $30 млрд, он занимает 21-ю строчку в рейтинге самых богатых людей в мире.

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