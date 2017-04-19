Кабмин направляет 13,7 млрд рублей на субсидии производителям сельхозтехники

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ выделяет 13,7 млрд рублей на субсидирование производителей сельскохозяйственной техники в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства, соответствующее распоряжение опубликовано в среду на сайте кабмина.

"Из резервного фонда правительства России бюджетные ассигнования в размере 13,7 млрд рублей направляются Минсельхозу России на предоставление субсидий производителям сельскохозяйственной техники", - говорится в справке к документу.

В материалах уточняется, что эти субсидии позволят аграриям дополнительно закупить 21,25 тысячи единиц техники.