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Кабмин направляет 13,7 млрд рублей на субсидии производителям сельхозтехники

Экономика и бизнес
19 апреля, 7:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Уточняется, что эти субсидии позволят аграриям дополнительно закупить 21,25 тысячи единиц техники
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ выделяет 13,7 млрд рублей на субсидирование производителей сельскохозяйственной техники в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства, соответствующее распоряжение опубликовано в среду на сайте кабмина.

"Из резервного фонда правительства России бюджетные ассигнования в размере 13,7 млрд рублей направляются Минсельхозу России на предоставление субсидий производителям сельскохозяйственной техники", - говорится в справке к документу.

В материалах уточняется, что эти субсидии позволят аграриям дополнительно закупить 21,25 тысячи единиц техники.

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