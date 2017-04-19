Амурский судостроительный завод будет достраивать и сдавать морские корабли в Находке

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 19 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Амурский судостроительный завод сменил место расположения сдаточной базы в Приморском крае, с конца лета морские корабли и суда будут возвращаться с испытаний в море не в Большой Камень, а в Находку. Об этом журналистам сообщил начальник стапельного цеха завода Иван Хизь.

"Новая сдаточная база завода будет располагаться в Находке. Там сейчас идут все необходимые подготовительные работы. На прежней базе на верфи "Звезда" в Большом Камне закончился срок контракта, там сейчас находится первый корвет, но он тоже будет переводиться на новую базу", - рассказал Хизь журналистам во время пресс-тура на Амурский судостроительный завод.

Он добавил, что осенью на новую сдаточную базу в Находку перегонят и второй корвет, который сейчас готовят к выводу из цеха. "Ориентировочная дата вывода из цеха - 15 июля. На вывод корабля в эти сроки сейчас работают все цехи завода. После вывода часть испытаний пройдет на достроечной пристани на заводе - это швартовочные испытания, испытания цистерн и другие, чтобы по максимуму уменьшить работы на сдаточной базе", - уточнил начальник стапельного цеха. На новую сдаточную базу осенью также перегонят после завершения достроечных работ первое из двух судов-снабженцев для работ с плавучими полупогружными буровыми установками, которые строятся для "Газпрома".

По словам Хизя, сейчас на втором корвете ведутся электромонтажные работы, необходимо смонтировать более 240 километров кабелей, на третьем корвете завешаются корпусные работы, на четвертом ведутся работы по формированию блоков корпуса. Ранее губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт сообщил ТАСС, что Амурский судостроительный завод планирует передать Тихоокеанскому флоту первый корвет проекта 20380 "Совершенный" в июне 2017 года. "Совершенный" был заложен на Амурском судостроительном заводе в 2006 году, его вывели со стапелей в 2015 году. В марте замминистра обороны РФ Юрий Борисов после посещения предприятия рассказал, что сдача остальных трех кораблей намечена на 2018, 2019 и 2020 годы соответственно.

Многоцелевые корветы проекта 20380 - корабли ближней морской зоны, способные вести борьбу с кораблями и подводными лодками, оказывать огневую поддержку в ходе десантных операций. Полное водоизмещение корветов достигает около 2,2 тысячи тонн, скорость - 27 узлов, дальность автономного плавания - 4 тысячи миль. Основу вооружения этих кораблей составляют противокорабельный и зенитный ракетные комплексы "Уран" и "Редут", они также оснащаются артиллерийским и противолодочным вооружением, несут вертолет.

Амурский судостроительный завод был открыт 30 июня 1936 года, на предприятии построено около 270 судов и кораблей, в том числе более 50 атомных подлодок.