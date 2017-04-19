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Амурский завод начнет строить паромы для Сахалина в июне

Экономика и бизнес
19 апреля, 8:37 UTC+3 КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ /Корр. ТАСС, Сергей Мингазов
Начальник стапельного цеха предприятия Иван Хизь заявил, что закладка двух паромов намечена на 12 июня
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КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 19 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Строительство грузопассажирских паромов для Сахалинской области начнется на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре в середине июня, церемонию закладки приурочат к 85-летию города. Об этом сообщил журналистам начальник стапельного цеха предприятия Иван Хизь.

"Сейчас мы планируем на День города, 12 июня, когда Комсомольск будет праздновать 85-летие, закладку двух паромов. Это для Сахалина, предстоит грандиозная работа. Колоссальный проект, работы по паромам надо будет сделать до 2020 года", - рассказал Хизь журналистам в ходе пресс-тура по заводу.

По его словам, работы будут идти параллельно, "задействованы будут тысячи людей".

В прошлом году было заключено соглашение о строительстве в Комсомольске-на-Амуре двух судов для сообщения Сахалина с Курильскими островами и двух паромов на линию Ванино (Хабаровский край) - Холмск (Сахалинская область). В декабре Амурский судостроительный завод получил заказ на постройку паромов общей стоимостью 9,87 млрд рублей.

Крупнотоннажные паромы усиленного ледового класса будут иметь три грузовые палубы. Суда смогут вмещать 30 железнодорожных вагонов, 44 грузовых автопоезда и 28 легковых автомобилей и принять до 150 пассажиров. Рейсы по маршруту Ванино - Холмск - Ванино они смогут выполнять за 24 часа. Кроме того, теплоходы смогут двигаться во льду толщиной 1 метр и выполнять работу в шторм. Новые паромы должны прийти на смену трем своим устаревшим предшественникам, нестабильная работа которых часто приводит к скоплению грузов и пассажиров на железной дороге в Ванино.

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