Тульская область ведет переговоры о привлечении новых инвесторов

ШАНХАЙ, 19 апреля. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Тульская область ведет переговоры с рядом новых инвесторов, которые могут войти в Особую экономическую зону (ОЭЗ) "Узловая". Об этом сообщил, отвечая на вопрос ТАСС, губернатор области Алексей Дюмин, посетивший открывшуюся в Шанхае 17-ю Международную выставку автомобильной индустрии.

"Первый и основной резидент, который уже находится - это Great Wall, автомобильное предприятие, ведущее строительство (завода - прим. ТАСС). В особую экономическую зону уже вошли четыре резидента. Два предприятия, которые занимаются металлопроизводством, одно предприятие, занимающееся сборочной техникой по линии ЖКХ и одно сельхозпредприятие", - сообщил он.

"Сейчас мы в рабочем порядке ведем переговоры с другими инвесторами. Пока рано о них заявлять, поскольку они еще на стадии проработки, но я думаю, что на экономическом форуме в Санкт-Петербурге мы их покажем и заключим с ними соглашение. Это порядка трех-четырех резидентов, которые войдут в Особую экономическую зону и несколько резидентов, которые войдут в индустриальный парк", - сказал губернатор.

Алексей Дюмин обратил внимание на то, что Особая экономическая зона была утверждена в 2016 году и создана с учетом тех корректировок, которые были внесены правительством. "Вы знаете, что некоторые регионы лишились Особых экономических зон, поскольку тот КПД, требования и задачи, которые стояли, не выполнялись в силу очень жесткой конкуренции. За каждого инвестора, конечно, приходится бороться и не каждый регион с этим справляется", - указал он, подчеркнув, что Тульская область "сейчас отвечает всем требованиям, которые необходимы для того, чтобы Особая экономическая зона существовала и имела развитие".

"На разных площадках и президент, и председатель правительства ставят задачи главам регионов, чтобы мы искали внутренние резервы и не сидели на шее различных федеральных министерств и ведомств, требуя от них каких-то дополнительных дотаций и преференций. Привлечение инвесторов и нахождение новых партнеров как зарубежных, так и российских - это как раз тот внутренний источник, который должен работать и давать толчок для развития региона", - заявил губернатор.