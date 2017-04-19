Глава РАЭК считает преждевременным принятие законов в сфере big data

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко считает, что российский рынок не готов к принятию законов, которые бы регулировали область big data. Такое мнение он высказал в интервью ТАСС.
"Позиция нашей ассоциации - мы считаем, что рынок не готов пока к принятию новых законов в этой сфере, особенно в "ограничительной" версии. Можно обсуждать подходы к сбалансированному законодательству: стимулирующему и одновременно способному предотвращать негативные последствия от непрофессиональной или незаконной обработки больших и персональных данных", - заявил он.
По мнению главы РАЭК, эта сфера критически важна для развития цифровой экономики, поэтому любой закон должен разрабатываться кропотливо с привлечением всех заинтересованных сторон, рассчитывая риски и воздействие на следующие 10-15 лет. "У нас же все происходит иначе, законы принимаются быстро, и только потом мы оцениваем, какой эффект они произведут. К сожалению, с цифровой экономикой так нельзя: компании будут выбирать другие юрисдикции, ведь онлайн-экономика - это отсутствие границ", - сказал Плуготаренко.
В РАЭК главным критерием ускорения темпов развития цифровой экономики называют вопросы регуляторики. В частности, существенную роль в ее развитии может сыграть переход к стимулирующей парадигме регулирования всех онлайн- отраслей. "Сейчас, считают эксперты, превалирует запретительный и ограничительный форматы регулирования", - отметил Плуготаренко.
Также важны условия для развития направлений науки и бизнеса, связанных с большими данными, машинным интеллектом и другими новыми прорывными технологиями.