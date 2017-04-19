Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.04:
$ 55.98
€ 59.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава РАЭК считает преждевременным принятие законов в сфере big data

Экономика и бизнес
19 апреля, 9:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Сергей Плуготаренко отметил, что эта сфера критически важна для развития цифровой экономики
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко считает, что российский рынок не готов к принятию законов, которые бы регулировали область big data. Такое мнение он высказал в интервью ТАСС.

"Позиция нашей ассоциации - мы считаем, что рынок не готов пока к принятию новых законов в этой сфере, особенно в "ограничительной" версии. Можно обсуждать подходы к сбалансированному законодательству: стимулирующему и одновременно способному предотвращать негативные последствия от непрофессиональной или незаконной обработки больших и персональных данных", - заявил он.

По мнению главы РАЭК, эта сфера критически важна для развития цифровой экономики, поэтому любой закон должен разрабатываться кропотливо с привлечением всех заинтересованных сторон, рассчитывая риски и воздействие на следующие 10-15 лет. "У нас же все происходит иначе, законы принимаются быстро, и только потом мы оцениваем, какой эффект они произведут. К сожалению, с цифровой экономикой так нельзя: компании будут выбирать другие юрисдикции, ведь онлайн-экономика - это отсутствие границ", - сказал Плуготаренко.

В РАЭК главным критерием ускорения темпов развития цифровой экономики называют вопросы регуляторики. В частности, существенную роль в ее развитии может сыграть переход к стимулирующей парадигме регулирования всех онлайн- отраслей. "Сейчас, считают эксперты, превалирует запретительный и ограничительный форматы регулирования", - отметил Плуготаренко.

Также важны условия для развития направлений науки и бизнеса, связанных с большими данными, машинным интеллектом и другими новыми прорывными технологиями.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Давно и неправда: мифы о Ледовом побоище
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Крушение сухогруза в Черном море. Хроника событий
2
CBS: ИГ применило иприт против военных инструкторов США и Австралии в Ираке
3
Судно "Герои Арсенала" потерпело крушение в Черном море
4
Трамп полагает, что у американцев есть основания опасаться ядерной войны с КНДР
5
Два истребителя F-22 сопровождали стратегические бомбардировщики РФ близ Аляски
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Флаг США упал за спиной главы Нацкомитета демократов после его слов о Клинтон
Темы дня
Загрузка...
Реклама