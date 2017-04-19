Для пенсионеров переход на карту "Мир" будет бесплатным

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Для пенсионеров переход на карту национальной платежной системы "Мир" будет бесплатным. Об этом сообщил заместитель председателя Госдумы, Секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Сергей Неверов на своей странице в социальной сети Facebook.

Парламентарий пояснил, что депутаты будут рассматривать "во втором чтении поправки "О национальной платежной системе".

"Важно то, что ко второму чтению в законопроекте отражены все те аспекты, которых добивалась "Единая Россия". А именно: банк, выдавший карту "Мир", не будет брать плату с пенсионеров. И пенсионерам не нужно никуда специально приходить получать новую карту: когда закончится срок действия текущей карты, не важно, какой она платежной системы, ее просто заменят на карту "Мир". И сделают это, еще раз подчеркну подчеркну, бесплатно", - отметил вице-спикер.

По словам Неверова, если человек привык получать пенсию наличными, поскольку не во всех населенных пунктах, особенно в сельской местности, есть в шаговой доступности банковские офисы, "то он так и будет получать пенсию наличными на руки". Он также отметил, что "молодым мамам для получения пособия заводить карту тоже необязательно, если это по каким-то причинам неудобно". "Единоразовые выплаты из бюджета можно будет получить на банковский счет", - пояснил депутат.

"Ну а я лично, как и анонсировал, перешел на карту "Мир". И удобно, и безопасно", - написал Неверов в Facebook.

Национальная платежная система "Мир" была создана летом 2014 года после того, как у российских банков из-за санкций и иного давления на страну возникли проблемы с международными платежными системами Visa и Mastercard. Комитет Госдумы по финансовому рынку 13 апреля одобрил поправки к проекту закона о поэтапном переходе бюджетников и пенсионеров на обслуживание с помощью национальной платежной системы "Мир", обязывающий банки до 1 июля 2017 года обеспечить прием национальных платежных инструментов во всех своих устройствах, предназначенных для расчетов с использованием платежных карт, включая банкоматы. То есть с этой даты при обращении бюджетников за открытием нового счета, предусматривающего использование платежных карт для получения денежных выплат, банки должны будут выдавать карты "Мир". Законопроект также предусматривает обязанность малых предприятий с оборотом от 40 млн до 120 млн рублей в год обеспечить прием карт "Мир" в своих точках к 1 июля текущего года.