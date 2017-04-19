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Совет директоров "Русгидро" одобрил участие в оздоровлении банка "Пересвет"

Экономика и бизнес
19 апреля, 10:17 дата обновления: 19 апреля, 10:17 UTC+3
"РАО ЭС Востока", АО "РБЭФ" и АО "ЭСК РусГидро" должны будут приобрести пятнадцатилетние облигации банка
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Совет директоров "Русгидро" рекомендовал представителям в дочерних обществах одобрить участие в оздоровлении банка "Пересвет", говорится в материалах компании.

В частности, компании "РАО ЭС Востока", АО "РБЭФ" и АО "ЭСК РусГидро" должны будут приобрести пятнадцатилетние облигации "Пересвета" серии С01 номинальной стоимостью 329 руб. каждая. Облигации будут погашаться путем конвертации в обыкновенные акции банка аналогичного номинала. Общая стоимость приобретаемых ценных бумаг не раскрывается.

Ранее сообщалось, что "Русгидро" держало на счетах банка "Пересвет" 5,5 млрд руб.

14 апреля решение об участии в оздоровлении "Пересвета" приняли в "Интер РАО". Эта компания приобретет облигации банка на сумму до 16,8 млрд руб.

Ситуация вокруг "Пересвета"

В октябре 2016 г. ЦБ РФ назначил в банке "Пересвет" временную администрацию в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам (в сроки, превышающие 7 дней с момента наступления даты их удовлетворения). Одновременно регулятор ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка.

В конце февраля ЦБ сообщил, что порядок и участники финансового оздоровления банка "Пересвет" будут определены по результатам конвертации обязательств в облигации кредитной организации. От объема проведенной конвертации будет зависеть решение о возможности санации банка и сумме средств, необходимой к предоставлению со стороны АСВ.

Банк "Пересвет" зарегистрирован 13 октября 1992 г. и исторически связан с Московской патриархией. Около 36% акций банка принадлежат религиозной организации "Финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви (Московский патриархат)", 13% - у аффилированного с ним ООО "Содействие", 24% - у АО "Экспоцентр".

Активы банка, согласно отчетности на 1 октября 2016 г., составляли 200,3 млрд руб. Объем клиентских средств - 99,9 млрд руб., 77,4 млрд руб. из которых приходится на средства корпоративных клиентов, 22,4 млрд руб. - средства физических лиц.

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