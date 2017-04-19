Госдума приняла закон о предельных сроках оплаты товаров при госзакупках

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении закон, устанавливающий предельные сроки оплаты заказчиком поставленных товаров, работ или услуг в рамках государственных закупок.

Документ, который вступит в силу с момента его официального опубликования, устанавливает предельный 30-дневный срок оплаты товаров, работ и услуг с момента подписания заказчиком документа о приемке при проведении госзакупок. При этом в случае, если поставщиком услуг является субъект малого предпринимательства или социально ориентированная некоммерческая организация (НКО), предусматривается отдельный срок оплаты - 15 рабочих дней.

Закон также наделяет правительство РФ правом устанавливать иной срок оплаты госзаказа в случаях, когда это касается обороноспособности и безопасности государства.

Принятый нижней палатой парламента документ направлен на снижение рисков для поставщиков, участвующих в госзакупках, а также на повышение привлекательности участия в подобных закупках. Как следует из сопроводительных материалов к документу, закон также поддержан Торгово-промышленной палатой РФ, Российским союзом промышленников и предпринимателей и общероссийской общественной организацией "Деловая Россия".