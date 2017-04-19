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Госдума приняла во втором чтении законопроект о разделении банков по виду лицензий

Экономика и бизнес
19 апреля, 11:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Парламентарии одобрили ряд поправок, предусматривающих разделение кредитных организаций на банки с базовой и универсальной лицензиями
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы приняли сегодня во втором чтении проект закона, предусматривающий разделение кредитных организаций на банки с базовой и универсальной лицензиями. В рамках рассмотрения документа парламентарии также одобрили шесть уточняющих поправок.

Согласно нововведениям, банки с базовой лицензией не смогут проводить операции с иностранными юридическими лицами, иностранными организациями, не являющимися юрлицами по иностранному праву, а также с иностранными физическими лицами.

Кроме того, не допускается открытие банком с базовой лицензией счетов в иностранных банках, за исключением случаев, когда это необходимо для участия в иностранной платежной системе. Также банки с базовой лицензией не смогут приобретать права требования к иностранным субъектам, проводить с ними лизинговые операции и выдавать поручительства в отношении таких субъектов.

В новой редакции законопроекта устанавливается, что при переходе банка с универсальной лицензией на базовую он обязан расторгнуть договор банковского счета с иностранными кредитными организациями в течение года с момента смены статуса.

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При этом банки с универсальной лицензией, имеющие капитал в размере менее 1 млрд рублей, при наличии у них генеральной лицензии вправе до 1 января 2019 года создавать филиалы и дочерние организации за рубежом в случае соответствующего разрешения со стороны Центрального банка РФ. ЦБ, в свою очередь, получает право устанавливать особенности раскрытия информации в зависимости от вида лицензии банка. Также Банк России будет обязан публиковать на своем официальном сайте отчетность кредитных организаций, за исключением сведений, составляющих банковскую тайну.

Кроме того, поправки уточняют процедуру получения микрофинансовой организацией статуса банка с базовой лицензией, а также максимальные размеры рисков на одного заемщика для банков с базовой лицензией.

О законопроекте

На рассмотрение Госдумы законопроект внесла группа депутатов и сенаторов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым в конце 2016 года. Проект документа предусматривает разделение кредитных организаций на банки с базовой и универсальной лицензиями в зависимости от размера собственного капитала. При этом с момента вступления в силу положений документа кредитные организации, являющиеся банками, автоматически признаются банками с универсальной лицензией.

Для остальных кредитных организаций с 1 января 2018 года будут установлены правила, предусматривающие минимальный размер капитала банка с универсальной лицензией на уровне 1 млрд рублей. К банкам с такой лицензией будут применять требования для банков в полном объеме.

Для банков с базовой лицензией минимальный размер собственных средств составит 300 млн рублей. К ним будет применяться упрощенное регулирование, которое определит ЦБ РФ. Кроме того, законопроект ограничивает перечень операций для банков с базовой лицензией. В частности, такие кредитные организации не смогут работать за пределами страны.

При достижении банком с базовой лицензией собственного капитала в размере 1 млрд рублей он сможет добровольно ходатайствовать о замене базовой лицензии на лицензию с универсальным перечнем банковских операций, таким образом, расширяя область своей деятельности. Предельный размер собственных средств для банка с базовой лицензией составит 3 млрд рублей.

Банки с универсальной лицензией, изменившие свой статус, или же банки с базовой лицензией, поменявшие статус на небанковскую кредитную организацию, будут вправе продолжать банковские операции и сделки, не разрешенных соответственно для банка с базовой лицензией или небанковской кредитной организации. При этом это право будет действовать до момента окончания договоров, заключенных до того, как нормы законопроекта вступили в силу, но на срок не более пяти лет.

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