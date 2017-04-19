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Депутаты Госдумы поддержали создание нового механизма санации банков

Экономика и бизнес
19 апреля, 10:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Документом предусматривается создание Фонда консолидации банковского сектора при Банке России
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© Михаил Джапаридзе/ТАСC

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении проект закона о новом механизме санации банков. Документом предусматривается создание Фонда консолидации банковского сектора при Банке России.

При рассмотрении законопроекта депутаты одобрили ряд поправок. Согласно новой редакции, ЦБ будет вправе продлевать на срок до пяти лет действие договоров о предоставлении кредитов без обеспечения Агентству по страхованию вкладов (АСВ), средства из которых идут на выплаты вкладчикам проблемных банков.

Для финансового оздоровления кредитных организаций Центробанк сможет учредить ООО "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора", которая от имени регулятора будет заниматься предупреждением банкротства кредитных организаций с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора.

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Помимо этого, в связи с новой схемой санации банков документом предлагается изменить состав совета директоров АСВ. Так, в совете увеличивается с пяти до семи число представителей Центробанка и снижается количество членов совета от правительства РФ - с семи до пяти представителей. Председателем совета директоров АСВ будет глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Предполагается, что новые санации банков будут осуществляться не с помощью льготных кредитов АСВ, как сейчас, а путем докапитализации кредитной организации ЦБ РФ. Осуществлять финансовое оздоровление банков планируется за счет создаваемого Банком России Фонда консолидации банковского сектора.

Как ожидается, это позволит Центробанку самостоятельно с помощью фонда инвестировать в капитал банков, в отношении которых проводится процедура санации, в размерах, необходимых для обеспечения их надлежащей капитализации. По завершении санации банков предполагается их продажа новому владельцу на открытом аукционе, проводимом ЦБ.

Законопроект принят Госдумой в первом чтении 22 февраля. Предполагается, что третье чтение законопроекта состоится 21 апреля.

Текущий механизм санации банков

Санация банков через АСВ потребует увеличения объемов финансирования, выделяемого Банком России на эти цели, в несколько раз, говорил ранее зампредседателя Банка России Василий Поздышев.

По существующей в настоящее время схеме оздоровления банков, после того как ЦБ определяет размер "дыры" (превышение обязательств над активами) в капитале санируемой кредитной организации, регулятор выделяет льготный кредит АСВ, который практически на тех же условиях (с увеличением на 0,01 п.п.) выделяется частному инвестору-санатору сроком на 10 лет. Однако этот механизм становится неактуальным в условиях снижения инфляции и процентных ставок в экономике, пояснял Поздышев.

Поэтому, по его словам, Банк России предлагает перейти с кредитного механизма финансового оздоровления на капитальный, когда вместо льготного кредита проблемный банк докапитализируется ЦБ РФ.

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