Фальшивые пятитысячные банкноты лидируют среди выявленных подделок в I квартале

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Банк России обнаружил в банковской системе РФ в первом квартале 2017 года 12447 поддельных российских денежных знаков. Больше половины выявленных подделок (6,8 тыс.) составляют банкноты номиналом пять тысяч рублей, на втором месте - купюры в одну тысячу рублей (5,2 тыс.), говорится в сообщении ЦБ.
Меньше всего за первые три месяца текущего года обнаружено фальшивок номиналом десять рублей - всего две штуки.
Кроме того, выявлены поддельные монеты, среди них 18 десятирублевых, 37 пятирублевых и одна двухрублевая монета.
За то же время было выявлено 638 поддельных банкнот иностранных государств: 371 подделка обнаружена в марте, в январе и феврале - 125 и 142 дензнаков соответственно. Большую часть поддельных банкнот составили доллары США (596 шт), также обнаружены поддельные евро, фунты стерлингов и китайские юани.
По итогам 2016 года ЦБ сообщал об обнаружении 61 тыс. поддельных российских денежных знаков. Лидером оказались купюры номиналом 5 тысяч рублей - их было выявлено более 36,18 тыс. штук.