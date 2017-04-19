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Медведев назвал форум "РИФ+КИБ" главным IT-событием весны

Экономика и бизнес
19 апреля, 11:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
По словам премьер-министра, мероприятие направлено на поиск свежих и нестандартных идей, получение новых знаний и знакомство с передовыми технологиями онлайн-индустрии
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил приветствие участникам и гостям открывающегося 19 апреля в Подмосковье 21-го Российского интернет-форума "РИФ+КИБ". Текст телеграммы опубликован на сайте кабмина.

"РИФ+КИБ" - самое главное IT-событие весны, которого с нетерпением ждут все, кто так или иначе связан с онлайн-индустрией. Это отличная площадка, чтобы получить новые знания, познакомиться с хедлайнерами рунета, с потенциальными клиентами, партнерами и даже найти работу своей мечты. Благо, интернет предоставляет активным и талантливым людям безграничные возможности", - говорится, в частности, в телеграмме.

Медведев отметил, что "РИФ+КИБ" - это пространство для всех, кто готов предложить что-то свежее и нестандартное или придумать уникальные опции для продвижения своих сервисов. "Форум позволяет вам поделиться с коллегами опытом, лучшими практиками и оригинальными идеями. От этого выиграют все. И ваши пользователи, и вы сами, и в целом российская IT-индустрия", - добавил он.

Премьер пожелал участникам и гостям мероприятия удачи, интересных дискуссий и всего самого доброго.

21-я отраслевая конференция рунета "РИФ+КИБ" в этом году проходит с 19 по 21 апреля в Московской области.

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