Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.04:
$ 55.98
€ 59.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РЖД завершили реконструкцию желдороги в Сербии в составе 10-го трансъевропейского коридора

Экономика и бизнес
19 апреля, 11:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Теперь скорость движения поездов, которая ранее не превышала 50 км/ч, может достигать 120 км/ч
Поделиться
Материал из 1 страницы
© ОАО "РЖД"

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. "РЖД Интернешнл" (дочерняя компания ОАО "РЖД") завершило работы по реконструкции железнодорожной линии Винарци - Джорджево в Сербии, последнем из шести участков 10-го трансъевропейского коридора, на которых компания вела работы в Сербии. Об этом говорится в сообщении компании.

На участке, последняя реконструкция которого проводилась еще в 1965 году, выполнена полная замена более 15 км нижнего и верхнего строения пути, 8 стрелочных переводов, ремонт 11 железнодорожных переездов, реконструкция главных путей на станциях Лесковац и Джорджево и 350 метров низких перронов, а также устройство водоотводов и восстановление системы СЦБ (сигнализация, централизация, блокировка) и связи. Теперь скорость движения поездов, которая ранее не превышала 50 км/ч, может достигать 120 км/ч. Как сообщалось ранее, стоимость данного проекта составляет более $38 млн.

Таким образом, "РЖД Интернешнл" полностью завершила работы на юге 10-го трансъевропейского коридора. После заключения приемочной комиссии объект будет передан заказчику - АО "Инфраструктура железных дорог Сербии" - и начнется трехлетний гарантийный период.

"РЖД Интернешнл" реализует контракт по строительству и реконструкции объектов железнодорожной инфраструктуры в Сербии с марта 2014 года. Договор был заключен в рамках соглашения между правительствами РФ и Республики Сербия о предоставлении Сербии государственного экспортного кредита в размере $800 млн.

Х Транспортный коридор соединяет Зальцбург (Австрия) и Салоники (Греция), проходя через Загреб, Белград и Скопье. Увеличение скорости на сербском участке Х коридора  - одной из важнейших транспортных артерий Европы - приведет к значительному росту грузопотока, проходящего через территорию страны. Общая протяженность участков коридора Х, реконструкцией которых занимается "РЖД Интернешнл", превышает 112 км.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Давно и неправда: мифы о Ледовом побоище
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев: борьба на выборах президента будет серьезной, но нельзя превращать ее в войну
2
Минэнерго Украины подало в правительство документ о запрете ввоза угля из РФ
3
Крушение сухогруза в Черном море. Хроника событий
4
Новосибирский губернатор отменил повышение тарифов на коммунальные услуги в регионе на 15%
5
Медведев выступает с отчетом правительства в Госдуме. Онлайн
6
Два истребителя F-22 сопровождали стратегические бомбардировщики РФ близ Аляски
7
В СК сообщили о трех спасенных при крушении сухогруза в Черном море
Темы дня
Загрузка...
Реклама