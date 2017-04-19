РЖД завершили реконструкцию желдороги в Сербии в составе 10-го трансъевропейского коридора

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. "РЖД Интернешнл" (дочерняя компания ОАО "РЖД") завершило работы по реконструкции железнодорожной линии Винарци - Джорджево в Сербии, последнем из шести участков 10-го трансъевропейского коридора, на которых компания вела работы в Сербии. Об этом говорится в сообщении компании.

На участке, последняя реконструкция которого проводилась еще в 1965 году, выполнена полная замена более 15 км нижнего и верхнего строения пути, 8 стрелочных переводов, ремонт 11 железнодорожных переездов, реконструкция главных путей на станциях Лесковац и Джорджево и 350 метров низких перронов, а также устройство водоотводов и восстановление системы СЦБ (сигнализация, централизация, блокировка) и связи. Теперь скорость движения поездов, которая ранее не превышала 50 км/ч, может достигать 120 км/ч. Как сообщалось ранее, стоимость данного проекта составляет более $38 млн.

Таким образом, "РЖД Интернешнл" полностью завершила работы на юге 10-го трансъевропейского коридора. После заключения приемочной комиссии объект будет передан заказчику - АО "Инфраструктура железных дорог Сербии" - и начнется трехлетний гарантийный период.

"РЖД Интернешнл" реализует контракт по строительству и реконструкции объектов железнодорожной инфраструктуры в Сербии с марта 2014 года. Договор был заключен в рамках соглашения между правительствами РФ и Республики Сербия о предоставлении Сербии государственного экспортного кредита в размере $800 млн.

Х Транспортный коридор соединяет Зальцбург (Австрия) и Салоники (Греция), проходя через Загреб, Белград и Скопье. Увеличение скорости на сербском участке Х коридора - одной из важнейших транспортных артерий Европы - приведет к значительному росту грузопотока, проходящего через территорию страны. Общая протяженность участков коридора Х, реконструкцией которых занимается "РЖД Интернешнл", превышает 112 км.