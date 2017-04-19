Минэнерго Украины подало в правительство документ о запрете ввоза угля из РФ

КИЕВ, 19 апреля. /ТАСС/. Министерство энергетики и угольной промышленности Украины подало в правительство страны документы о запрете импорта угля из России. Об этом заявил глава ведомства Игорь Насалик.

"Министерство подало в кабмин документы о том, чтобы запретить ввоз с российской стороны энергетической группы угля", - сказал он.