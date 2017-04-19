Никифоров считает преждевременным обсуждение возможной отставки главы "Почты России"

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров назвал преждевременным обсуждение продления контракта гендиректора "Почты России" Дмитрия Страшнова.

"Срок у контракта действительно заканчивается, но я считаю, что какие-то обсуждения кадровые пока преждевременны", - заявил Никифоров.

"Это всегда совместное решение, потому что это стратегическое предприятие и полномочия по принятию этого решения фактически у правительства РФ, мы можем лишь предлагать те или иные предложения", - сказал министр.

При этом он высоко оценил результаты работы менеджмента "Почты России". "Я считаю, что показатели работы управленческой команды "Почты" - и генерального директора, и его заместителей - за период с 2013 года по 2016 год достаточно впечатляющие", - сказал министр журналистам.

Контракт действующего главы "Почты России" Дмитрия Страшнова истекает 1 июля 2017 года. Он возглавил "Почту России" в апреле 2013 года. До этого, с июля 2009 года, он занимал пост президента и генерального директора сотового оператора Tele2 Россия.

В конце 2016 года Генпрокуратура выявила факт незаконной выплаты вознаграждения гендиректору "Почты России" за 2014 год в размере 95,4 млн рублей. Ведомство направило материалы проверки в Следственный комитет, но решение по результатам доследственной проверки не принято до сих пор. В марте Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело в отношении директора департамента организационного развития Минкомсвязи России Ирины Лаптевой за начисление повышенного оклада и премий главе "Почты России" по статье "Превышение должностных полномочий".