Анна Шумейко из ВТБ стала вице-президентом "Ростелекома"

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Экс-вице-президент банка ВТБ Анна Шумейко назначена на пост вице-президента "Ростелекома". Она также будет руководить аппаратом президента компании, говорится в пресс-релизе "Ростелекома".
"В зону ответственности Анны Шумейко будет входить организация деятельности президента и правления компании, контроль за выполнением принятых ими решений, повышение эффективности системы управления, а также координация ряда ключевых проектов компании", - отмечается в сообщении.
Анна Шумейко с 2008 года работала в группе ВТБ в качестве советника заместителя президента - председателя правления, а затем была назначена на должность вице- президента - начальника управления развития и координации среднего бизнеса.
3 марта совет директоров "Ростелекома" принял решение назначить Михаила Осеевского президентом компании сроком на пять лет. Осеевский сменил на этом посту Сергея Калугина, который руководил компанией с марта 2013 года, а в марте 2017 года был назначен заместителем министра связи и массовых коммуникаций. Осеевский также пришел в "Ростелеком" из ВТБ - с июля 2012 года по март 2017 года был заместителем президента - председателя правления банка.