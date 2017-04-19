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Twitter намерен перенести персональные данные россиян в РФ к 2018 году

Экономика и бизнес
19 апреля, 11:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что об этом ему сообщил вице-президент компании по вопросам публичной политики в странах Европы, Ближнего Востока и Африки Шинейд МакСуини
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Глава Роскомнадзора Александр Жаров

Глава Роскомнадзора Александр Жаров

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Twitter планирует локализировать персональные данные россиян к 2018 году. Об этом сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров на итоговом заседании коллегии ведомства.

Он зачитал выдержки из письма вице-президента Twitter по вопросам публичной политики в странах Европы, Ближнего Востока и Африки Шинейд МакСуини, которое поступило на его имя. "Господин Жаров, мы находимся в процессе определения, какая информация о российских гражданах, организациях, вовлеченная в коммерческие отношения Twitter в России, может быть выделена для хранения в РФ. Мы полагаем, что будем в состоянии направить эти данные в Россию к середине 2018 года и уведомить вас об этом к этому сроку", - зачитал Жаров.

Закон о хранении персональных данных, вступивший в силу 1 сентября 2015 года, обязывает компании хранить и обрабатывать персональные данные граждан РФ на территории России.

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