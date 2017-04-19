Долги регионов по госконтрактам достигли 19,3 млрд рублей

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 апреля. /ТАСС/. Сумма долга по госконтрактам на 1 марта составляет 19,3 млрд рублей, наибольший объем задолженности в строительной отрасли, медицине и образовании. Об этом сообщил на совещании в Ярославле генеральный прокурор России Юрий Чайка.
В частности, по его словам, сумма долга по госконтрактам в четырех федеральных округах (Центральный, Северо-Западный, Северо-Кавказский и Южный федеральные округа) на 1 марта составила 19,3 млрд рублей. "В том числе Ярославской области - 1,2 млрд рублей", - добавил ген прокурор.
Ранее Чайка говорил, что сумма долгов по госконтрактам в регионах РФ на 1 марта составляла 14,3 млрд рублей.
"По состоянию на 1 марта 2017 года сумма долга перед предпринимателями составила 19,3 млрд рублей. В Краснодарском крае - 4,4 млрд рублей, в Московской области - 1,4 млрд рублей, в Ярославской - 1,2 млрд рублей", - сказал он.