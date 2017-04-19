Портфель зарубежных заказов Росатома на 10 лет в 2016 г. вырос на 20%, до $130 млрд

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" по итогам 2016 года увеличила десятилетний портфель зарубежных заказов на 20%, до более чем $130 млрд, говорится в материалах правительства РФ, подготовленных к ежегодному отчету в Госдуме.

"Портфель зарубежных заказов на 10 лет вперед по итогам 2016 года превысил $130 млрд и вырос на 20% по отношению к 2015 году", - говорится в документе.

Значительный прирост портфеля обеспечили контракты ТВЭЛ (топливная компания Росатома) на поставку топлива "ТВС-Квадрат".

"Крупный итог года - заключение топливной компанией "ТВЭЛ" коммерческого контракта на поставку топлива "ТВС-Квадрат" шведскому оператору и контракта на опытно- промышленную эксплуатацию "ТВС-Квадрат" в США", - говорится в материалах.

Госкорпорация выполнила свои задачи в 2016 году

"Росатом" по итогам 2016 года выполнил все основные показатели деятельности, которые были поставлены набсоветом, также говорится в материалах правительства РФ.

"Все основные показатели деятельности госкорпорации "Росатом" за 2016 год, поставленные перед госкорпорацией наблюдательным советом, выполнены в полном объеме: скорректированный свободный денежный поток - 264 млрд рублей (целевой показатель - 240 млрд рублей); прирост консолидированной производительности труда - 110,5% к базе 2011 года (целевой показатель - 109,7%)", - говорится в материалах.

Согласно материалам, в прошлом году предприятия ядерного оружейного комплекса (ЯОК) Росатома выполнили государственный оборонный заказ на 100%. Более того, предприятия ЯОК успешно справляются и с реализацией программы импортозамещения в гражданских секторах промышленности.

"В декабре 2016 года подписана отдельная программа по сотрудничеству между "Газпромом" и консорциумом предприятий ЯОК. ВНИИА имени Духова предлагает технологии для геофизического исследования скважин с помощью нейтронных генераторов, а ВНИИЭФ и ВНИИТФ имени Забабахина - возможности 3D-моделирования при создании и эксплуатации подземных хранилищ газа. Работы рассчитаны на три года. Суммарный эффект планируется в размере 5,3 млрд рублей", - говорится в материалах к заседанию.

Также отмечается, что на предприятиях ядерного оружейного комплекса развивается отечественное станкостроение. Портфель заказов на изготовление различных станков на 2017 год составляет 1,8 млрд рублей, выручка от реализации в прошлом году превысила 1 млрд рублей.

Планы по строительству 3 и 4 блоков АЭС в Индии

В материалах также говорится, что "Росатом" в 2017 году приступит к активному строительству третьего и четвертого энергоблоков АЭС "Куданкулам" в Индии.

"В 2017 году будут развернуты активные строительные работы на площадках строительства 3-го и 4-го энергоблоков станции ("Куданкулам" в Индии - прим. ТАСС)", - говорится в документах.

Росатом уже сдал заказчику первые два энергоблока АЭС "Куданкулам".

АЭС "Куданкулам" возводится в Индии в рамках российско - индийского соглашения от 20 ноября 1988 года и дополнения к нему от 21 июня 1998 года. Весной 2014 года РФ и Индия подписали генеральное рамочное соглашение о строительстве второй очереди (третий и четвертый блоки) АЭС. Ввод блоков в эксплуатацию запланирован на 2021-2022 гг. Кроме того, в декабре 2014 года была достигнута договоренность о строительстве не менее 12 атомных энергоблоков на территории Индии.

Правительство Индии в начале текущего года заявило, что страна намерена увеличить производство атомной электроэнергии к 2024 году втрое - до примерно 15 тыс. МВт.

Контракт на строительство египетской АЭС готов к подписанию

В материалах отмечается, что контракт о сооружении первой в Египте атомной электростанции "Аль-Дабаа" полностью готов к подписанию.

"Полностью готов к подписанию контракт с Египтом", - отмечается в документах в разделе "Международные проекты Росатома".

Российско-египетское межправительственное соглашение о сооружении АЭС из четырех энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый было заключено в Каире в ноябре 2015 года. Тогда же стороны заключили соглашение о предоставлении АРЕ государственного экспортного кредита объемом 25 млрд долларов на возведение АЭС, который покроет 85% работ. Оставшиеся расходы египетская сторона должна взять на себя за счет привлечения частных инвесторов.

Проект планируется реализовать за 12 лет. АЭС будет возведена на северном побережье страны в 3,5 км от Средиземного моря (на участке от 149 км до 164 км трассы в районе города Эль-Аламейн). В марте Каир предоставил Росатома список из 20 компаний, которые будут задействованы в стройке АЭС. Среди них компании Orascom Construction, Petrojet, Arab Contractors.

Каир рассчитывает, что строительство АЭС может начаться до конца этого года.

В ближайшее время ожидается заключение контракта на строительство атомной электростанции "Аль-Дабаа", но стороны пока не уточняют сроки подписания.

Госкорпорация "Росатом" объединяет более 350 предприятий и научных организаций, в числе которых все гражданские компании атомной отрасли России, предприятия ядерного оружейного комплекса, научно-исследовательские организации и единственный в мире атомный ледокольный флот. Росатом является крупнейшей генерирующей компанией в России, которая обеспечивает более 40% электроэнергии в европейской части страны.