Медведев: РФ к концу года вернется в категорию стран с инвестиционным рейтингом

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что к концу 2017 года Россия может вернуться в категорию стран с инвестиционным рейтингом. "Уже к концу года Россия может вновь вернуться в категорию стран с инвестиционным рейтингом, - заявил он, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2016 году. - А это значит - дополнительные возможности для притока финансов".

Премьер привел оценки рейтинговых агентств Moody`s и Fitch, которые за последние полгода изменили прогнозы для экономики России с "негативного" на "стабильный", еще одно агентство S&P подняло рейтинг до "позитивного".

В рейтинге Глобальной конкурентоспособности Россия в прошлом году поднялась на 43 место. "Подчеркну, что наши позиции растут уже четвертый год подряд - и это в условиях финансового кризиса", - заметил глава кабмина. Он добавил, что РФ продвигается в рейтинге Всемирного банка Doing Business, который оценивает качество делового климата, улучшив свои позиции за 5 лет на 80 пунктов.

Вопреки предсказаниям

Премьер также заявил, что, вопреки предсказаниям о "катастрофе", экономика России развивается, что признают не только те, кто симпатизирует Москве. "Наша экономика развивается, несмотря на то, что нам всем предсказывали катастрофу из разных мест, в том числе из-за океана, - отметил он. - Прогресс видят даже те, кого трудно заподозрить в симпатиях к нашей стране".

"Мы по-новому осознали возможности, существующие в нашей стране, - констатировал он. - Как и то, что рассчитывать нам приходится только на себя". "Нас и санкциями продолжали давить - это уже общее место и, по всей вероятности, очень надолго, и нефть была дешевой. Все осталось, - подчеркнул Медведев. - Но мы научились использовать ситуацию, когда вступили в конкурентную борьбу за лидерство на внутреннем и внешнем рынке". Премьер подчеркнул, что никакие вызовы никого в стране уже не пугают, а наоборот - дают стимул развиваться.

Реальный сектор

По словам Медведева, правительство обеспечило сбалансированную поддержку реального сектора экономики, что позволяет перейти в фазу роста.

"Мы создали сбалансированную систему мер, благодаря которой реальный сектор вышел окрепшим и готовым к росту", - подчеркнул он. "Прирост промышленного производства за прошлый год составил 1,3%/, в этом году ожидаем порядка 2%", - сообщил Медведев.

"(В реальном секторе мы) не дожидались, пока кризисные волны опрокинут целые предприятия, промышленные центры и моногорода, не прислушивались к советам теоретиков о том, что кризис, мол, очищает. Мы на это не пошли, не отправили массово людей на улицу, а за счет принятых мер точечно поддержали предприятия", - напомнил премьер. "При этом мы не стали создавать для них тепличные условия", - добавил он. "С помощью инструментов господдержки мы стимулируем предприятия увеличивать производительность, осваивать новые технологии, укреплять конкурентоспособность", - сказал глава кабмина.

При этом Медведев подчеркнул, что импортозамещение не является самоцелью и "процессом ради процесса, чтобы любой ценой сохранить неконкурентоспособные производства". "Наша продукция должна отвечать высшей планке требований потребителей как в России, так и на международных рынках", - подчеркнул он.

Кроме того, премьер считает, что "не обязательно прошибать лбом сложившуюся структуру мировой торговли". "Там, где это оправданно, мы можем вступать в кооперационные альянсы", - уверен Медведев. "Главное, чтобы мы не просто собирали отверткой привезенные машинокомплекты, а развивали на своей территории полноценные технологические компетенции", - отметил он.

В числе инструментов поддержки премьер перечислил специальный инвестиционный контракт, в рамках которого для инвестора фиксируются условия для работы в обмен на обязательства вкладывать деньги в увеличение локализации, а также программы Фонда развития промышленности, который предоставляет льготные займы под 5% на реализацию производственных проектов. Медведев также напомнил о дополнительной поддержке отдельных отраслей - автопрома и легпрома, сельхоз- и транспортного машиностроения - почти на 106 млрд рублей. "Сопоставимые средства - 108,3 млрд рублей - предусматриваем и на этот год", - добавил он.