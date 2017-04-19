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Глава Минкомсвязи назвал соглашение Google и ФАС важным прецедентом

Экономика и бизнес
19 апреля, 13:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Мировое соглашение, по мнению Никифорова, является "правильным вектором" в обсуждении проблемы доминирования корпораций на рынке IT-продуктов
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров назвал "важным прецедентом" мировое соглашение Google и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по делу об Android.

"Я считаю, что это в принципе важный прецедент. Я считаю, что это правильный вектор, и Россия действительно прокладывает здесь очень важный прецедент с точки зрения мирового отношения к этой проблеме", - сказал министр журналистам.

По словам Никифорова, подобная проблема (злоупотребление доминирующим положением - прим. ТАСС) обсуждается министерством с коллегами в Европе, на разных площадках БРИКС и в рамках Регионального содружества в сфере связи.

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Дело в отношении Google велось более полутора лет. В сентябре 2015 года ФАС вынесла решение против Google по делу о распространении приложений американской компании на устройствах с операционной системой Android. Дело было инициировано по жалобе "Яндекса".

17 апреля Google заключила мировое соглашение с ФАС по делу об Android на срок 6 лет и 9 месяцев. Американская корпорация пошла на уступки, сделав принадлежащую ей операционную систему Android свободной, и теперь любые разработчики приложений для Android-устройств (например, "Яндекс" и Mail.ru Group) смогут претендовать на место на главном экране.

Google также заплатит все назначенные штрафы ФАС и выполнит изначальное предписание. Единовременно корпорация выплатит штраф в 438 млн руб., а также два штрафа по 500 тыс. руб., назначенные структурам американской корпорации - Google Inc. и Google Ireland Ltd.

Google также заключила коммерческое соглашение с "Яндексом", которое предоставляет дополнительные возможности для продвижения поискового сервиса "Яндекс" в браузере Chrome.

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