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Медведев призвал развивать конкуренцию бизнеса за право участия в образовательных проектах

Экономика и бизнес
19 апреля, 12:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Премьер пояснил, что сейчас предприятия получают специалистов в виде уже "готового продукта", а необходимо, чтобы компании принимали участие в его создании
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает необходимым развивать конкуренцию крупнейших компаний России за право участвовать в образовательных проектах.

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"Мы должны стимулировать конкуренцию среди крупнейших российских компаний за право участвовать в образовательных проектах, - заявил он, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2016 году. - Это касается и высшего, и среднего профессионального образования".

Медведев пояснил, что сейчас предприятия получают специалистов в виде уже "готового продукта", а надо, чтобы компании принимали участие в его создании. "Система образования должна быть "привязана" к экономике и должна быть "завязана" на работодателей, - уверен глава кабмина. - А научно-технические разработки, которые ведутся за счет бюджета, должны быть четко ориентированы на потребности российской промышленности.

Премьер напомнил, что "еще совсем недавно западные фонды всякие, не стесняясь, проводили селекцию в российских университетах, просто приходили и переманивали к себе самых способных, шла настоящая охота за талантами". А в России при этом считалось немодным идти в науку. "Сегодня мы делаем все, чтобы преодолеть этот интеллектуальный "провал", - констатировал Медведев. - Общие расходы на науку в последние годы растут. Важно и то, что в эту сферу стали приходить деньги частного капитала".

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Глава кабмина напомнил о повышении грантов молодым кандидатам и докторам наук, о запуске программы "Мегагранты" и создании на базе российских вузов и научных организаций 160 лабораторий международного уровня под руководством ученых с мировым именем. По его словам, еще 40 таких лабораторий начнут работать в 2017 году. "По сути, это новые "точки роста" нашей науки, к которым можно отнести инжиниринговые центры и центры молодежного инновационного творчества", - добавил глава кабинета.

Он отметил, что по-настоящему современная образовательная среда нужна и российским школам. Медведев напомнил о программе, в соответствии с которой в 2025 году в России должно появиться более 6,5 млн дополнительных учебных мест. По его словам, первые объекты по этой программе уже построены, что позволило создать почти 168 тыс. новых мест в 48 регионах.

"В рамках проектной работы мы создаем национальную платформу электронного образования с широким интернет-доступом к библиотекам, музеям и выставкам. Мы создаем в малых городах современные многофункциональные культурные центры, реставрируем театры и музеи, запускаем такие проекты, как "Местный дом культуры", "Театры малых городов", который предложила "Единая Россия", - отметил премьер. - Очень важно, чтобы люди, которые живут в разных регионах страны, не чувствовали себя оторванными от культуры. А общие расходы на культуру составляют почти 100 млрд рублей".

"Но, конечно, нужно стремиться к лучшему финансированию", - отметил Медведев.

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Доклад Медведева в Госдуме - 2017
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