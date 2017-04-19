Медведев пообещал, что налоги в 2017 году повышаться не будут

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал, что в 2017 году налоги повышаться не будут.

"Было принято решение о стабильности налоговой системы. Поэтому и в этом году налоги повышать не будем", - заявил председатель правительства, выступая с отчетом в Госдуме.

Он попросил депутатов поддержать в этом кабинет министров.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 17 апреля Медведев отметил, что правительство, несмотря на довольно значительные трудности последних лет в экономике, по поручению главы государства сохраняет мораторий на увеличение налогов. "Это очень важно для бизнеса, несмотря на всякие разные предложения: давайте одни налоги поднимем, другие поднимем, для того чтобы ликвидировать какие-то проблемы", - сказал он. При этом премьер уточнил, что кабмин готовит предложения на будущее, каким образом могла бы выглядеть налоговая система в последующий период.

Собираемость налогов

Премьер отметил, что собираемость налогов в России увеличилась, несмотря на действие моратория на повышение налоговой нагрузки.

Он напомнил, что фактический мораторий на увеличение налоговой нагрузки действует в РФ уже больше трех лет, а большинство изменений, принятых в этой сфере в 2016 году, были направлены на улучшение собираемости платежей, а также на привлечение дополнительных доходов за счет расширения налоговой базы.

"В первом квартале этого года налоговые поступления выросли почти на треть по сравнению с первым кварталом прошлого года. Это на самом деле очень важный показатель, хотя еще Черчилль когда-то говорил, что популярны только расходы, а сбор денег для (их) обеспечения никогда популярным быть не может. Но нам удалось увеличить собираемость налогов и я считаю, что это хороший результат", - констатировал Медведев.

Отчетность для бизнеса

По словам главы кабмина, правительство планирует продолжить работу по упрощению бухгалтерской и налоговой отчетности для предпринимателей.

"Мы и дальше будем эти требования стараться упрощать для малого бизнеса", - пообещал премьер. Медведев напомнил, что в прошлом году правительство продолжило снижать нагрузку на бизнес: администрирование социальных взносов было передано в руки налоговиков.

Правительство также приняло трехлетний мораторий на плановые проверки малого бизнеса. Были смягчены некоторые нормы законодательства о контрольно-надзорной деятельности и Уголовного кодекса. Для компаний, годовая выручка которых менее 400 млн рублей, установлен иммунитет по отдельным антимонопольным запретам. Также была упрощена бухгалтерская отчетность.