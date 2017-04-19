Россия в 2016 г. добилась рекорда по добыче нефти и угля, экспорту газа

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Россия имеет возможности для наращивания поставок газа на экспорт, в том числе за счет реализации проекта "Турецкий поток". Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства.
Он отметил, что в минувшем году важный для страны топливно-энергетический комплекс продемонстрировал уверенный рост, добившись целого ряда рекордов - по добыче и экспорту нефти (причем, за счет месторождений, для которых были приняты специальные налоговые режимы, отметил Медведев), по генерации электроэнергии атомными электростанциями, по добыче угля и по экспорту газа в годовом выражении.
"И мы продолжаем наращивать поставки. В том числе за счет реализации такого проекта, как газопровод "Турецкий поток"", - сказал премьер.