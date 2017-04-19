Медведев признал справедливость отдельных вопросов дальнобойщиков по "Платону"

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Отдельные вопросы по функционированию системы взимания платы за проезд большегрузов по федеральным трассам "Платон" со стороны перевозчиков справедливы, по ним даны соответствующие поручения. Об заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом об итогах работы правительства в 2016 году.

"Я встречался лично с лидерами дальнобойщиков, они поставили массу разных вопросов, многие вопросы абсолютно справедливы - которые касаются целого ряда технических проблем, например, максимальная нагрузка на ось, качество трасс, вопросы, связанные с ответственностью за нарушение правил дорожного движения и, конечно, вопросы платы в системе "Платон". По всем этим вопросам даны поручения", - сказал премьер-министр.

Медведев подчеркнул, что правительство находится в постоянном диалоге относительно системы "Платон" с участниками рынка. "Если говорить о тех, кто сейчас находится в состоянии так называемой забастовки, то это приблизительно 480 человек. Обращаю внимание, что в системе "Платон" зарегистрировано 800 тыс. автомобилей, то есть, иными словами, это довольно небольшое число людей", - сказал премьер-министр. При этом именно незарегистрированные в "Платоне" перевозчики выступают с определенными требованиями, так как зарегистрированные перевозчики хотят работать в "белой", а не "серой" зоне, подчеркнул он.

Глава правительства также напомнил, что по итогам его встречи с двльнобойщиками было принято решение о продлении льготного периода в системе "Платон": тариф с 15 апреля составил 1,9 руб./км вместо ранее запланированных 3,06 руб./ км.

Поручения Медведева

Глава правительства РФ поручил Минтрансу, Минэкономразвития и Минфину проработать вопрос о введении скидок в "Платоне" в зависимости от пробега.

Кроме того, Минтранс и Минюст должны подготовить предложения об увеличении штрафа за проезд большегрузов по федеральным трассам без регистрации в системе "Платон". По словам первого замминистра транспорта РФ Евгения Дитриха, штраф может составить от 10 тыс. до 50 тыс. рублей вместо нынешних 5 тыс. рублей. В свою очередь вице- премьер Аркадий Дворкович не исключил, что штрафы могут быть повышены уже во второй половине текущего года.

По итогам встречи с грузоперевозчиками Медведев также дал поручения, которые касаются вопросов о проработке совместно с представителями автоперевозчиков вопроса внедрения системы саморегулирования отрасли, о введении электронной накладной при осуществлении коммерческих грузовых перевозок, о совершенствовании системы весогабаритного контроля и об автоматическом расчете вычетов из транспортного налога и исключения необходимости подачи документов самими перевозчиками в налоговую службу.

Кроме того, премьер поручил провести мониторинг параметров автомобильных дорог на всем их протяжении и представить предложения по мерам, направленным на обеспечение равномерности распределения категорий по основным маршрутам автомобильных перевозок.

Сокращение перегруженности дорог