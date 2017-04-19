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Медведев признал справедливость отдельных вопросов дальнобойщиков по "Платону"

Экономика и бизнес
19 апреля, 13:05 дата обновления: 19 апреля, 13:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Глава кабмина подчеркнул, что по ним уже даны все необходимые поручения
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© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Отдельные вопросы по функционированию системы взимания платы за проезд большегрузов по федеральным трассам "Платон" со стороны перевозчиков справедливы, по ним даны соответствующие поручения. Об заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом об итогах работы правительства в 2016 году.

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"Я встречался лично с лидерами дальнобойщиков, они поставили массу разных вопросов, многие вопросы абсолютно справедливы - которые касаются целого ряда технических проблем, например, максимальная нагрузка на ось, качество трасс, вопросы, связанные с ответственностью за нарушение правил дорожного движения и, конечно, вопросы платы в системе "Платон". По всем этим вопросам даны поручения", - сказал премьер-министр.

Медведев подчеркнул, что правительство находится в постоянном диалоге относительно системы "Платон" с участниками рынка. "Если говорить о тех, кто сейчас находится в состоянии так называемой забастовки, то это приблизительно 480 человек. Обращаю внимание, что в системе "Платон" зарегистрировано 800 тыс. автомобилей, то есть, иными словами, это довольно небольшое число людей", - сказал премьер-министр. При этом именно незарегистрированные в "Платоне" перевозчики выступают с определенными требованиями, так как зарегистрированные перевозчики хотят работать в "белой", а не "серой" зоне, подчеркнул он.

Глава правительства также напомнил, что по итогам его встречи с двльнобойщиками было принято решение о продлении льготного периода в системе "Платон": тариф с 15 апреля составил 1,9 руб./км вместо ранее запланированных 3,06 руб./ км.

Поручения Медведева

Глава правительства РФ поручил Минтрансу, Минэкономразвития и Минфину проработать вопрос о введении скидок в "Платоне" в зависимости от пробега.

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Кроме того, Минтранс и Минюст должны подготовить предложения об увеличении штрафа за проезд большегрузов по федеральным трассам без регистрации в системе "Платон". По словам первого замминистра транспорта РФ Евгения Дитриха, штраф может составить от 10 тыс. до 50 тыс. рублей вместо нынешних 5 тыс. рублей. В свою очередь вице- премьер Аркадий Дворкович не исключил, что штрафы могут быть повышены уже во второй половине текущего года.

По итогам встречи с грузоперевозчиками Медведев также дал поручения, которые касаются вопросов о проработке совместно с представителями автоперевозчиков вопроса внедрения системы саморегулирования отрасли, о введении электронной накладной при осуществлении коммерческих грузовых перевозок, о совершенствовании системы весогабаритного контроля и об автоматическом расчете вычетов из транспортного налога и исключения необходимости подачи документов самими перевозчиками в налоговую службу.

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Кроме того, премьер поручил провести мониторинг параметров автомобильных дорог на всем их протяжении и представить предложения по мерам, направленным на обеспечение равномерности распределения категорий по основным маршрутам автомобильных перевозок.

Сокращение перегруженности дорог 

Как сообщил премьер, доля перегруженных трасс в РФ в минувшем году сократилась, в том числе благодаря запуску системы "Платон", сборы которой составляют 20 млрд рублей.

По словам главы кабмина, в прошлом году было построено и реконструировано свыше 3 тыс. км дорог, отремонтировано - 22 тыс. км; построено семь мостов, отремонтировано еще 30.

"Количество перегруженных трасс снизилась на четверть. И это результат различных мер, в том числе - запуска известной системы "Платон", которая собирает сейчас 20 млрд рублей", - сказал премьер. "И мы, учитывая различные позиции и мнения самих перевозчиков, его (тариф "Платона") не стали повышать существенно, а старались все делать достаточно аккуратно", - заключил Медведев.

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"Платон" (от "плата" и "тонна") - российская система взимания платы с грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой свыше 12 т. Она призвана компенсировать вред, причиняемый большегрузами дорогам федерального значения. Собранные средства поступают в федеральный бюджет, откуда направляются на ремонт, содержание дорожного полотна и развитие транспортной инфраструктуры.

Авиация и ж/д транспорт

Медведев остановился также на показателях других видов транспорта. Так, он отметил, что продолжается развитие внутренних авиаперевозок за счет специальных программ субсидирования. В результате, в прошлом году было перевезено 56,5 млн пассажиров - на 7% больше, чем в 2015 г. Ведется работа по реконструкции аэропортовой инфраструктуры.

Что касается железной дороги, то в прошлом году по ней было перевезено более 1 млрд человек и 1,2 млрд тонн грузов, отметил Медведев. Кроме того, продолжил он, по решению правительства РФ в 2016 году 50% скидка на железнодорожные билеты для школьников действовала круглый год и всего по таким льготным билетам было перевезено 2,3 млн человек.

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Доклад Медведева в Госдуме - 2017 Введение платы для грузовиков в РФ
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