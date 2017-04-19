Медведев: доля отечественной техники на рынке может и должна расти

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев доволен ростом в сельскохозяйственном и транспортном машиностроении, в производстве отечественных автобусов.

"Сельскохозяйственное машиностроение за прошлый год выросло на 150%, в том числе благодаря правительственной программе скидок", - сказал председатель правительства, выступая с отчетом в Госдуме. По его словам, "доля отечественной продукции на рынке превысила 50%". "Еще совсем недавно все, что покупали наши аграрии, были иностранные комбайны, иностранные трактора", - отметил Медведев.

"Еще более симпатичная цифра в отношении транспортного машиностроения: мы стимулируем перевозчиков отказываться от старых вагонов, в результате производство новых вагонов выросло почти на треть, в транспортном машиностроении у нас минимальная доля импортной продукции - всего 6%", - подчеркнул Медведев. "Значит, мы можем себя полностью обеспечивать, и эта цифра достижима в других областях", - убежден премьер.

На его взгляд, несмотря на сложности в автопроме, по некоторым позициям удалось добиться хороших результатов. Для примера премьер привел производство автобусов, которое увеличилось более чем на треть, в том числе из-за заказов для школ.

Говоря о сельском хозяйстве, председатель правительства заметил, что успехи отрасли "подтверждаются ежегодным ростом в течение нескольких лет, в среднем до 4% в год, в прошлом году - почти на 5%". "Прошлый год стал годом рекордов для аграрного сектора. Такого урожая зерновых и зернобобовых у нас не было 25 лет. Продолжают расти объемы производства овощей, фруктов, мяса", - перечислил достижения Медведев.

Он напомнил о выделении средств на субсидирование краткосрочных кредитов, на поддержание новых инвестиционных проектов, выделении грантов среднему и малому бизнесу. "Разработали новый механизм льготного кредитования по ставке до 5%. Такая господдержка действительно показывает положительное влияние. Спрос на российскую сельхозпродукцию есть и внутри страны, и за рубежом. Объем экспорта за прошлый год вырос более чем на 5%", - отметил Медведев.