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Кабмин планирует удвоить грантовую поддержку регионов в 2017 году

Экономика и бизнес
19 апреля, 13:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Премьер призвал увеличить объем поддержки еще на 10 млрд рублей
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство планирует удвоить грантовую поддержку регионов, увеличив ее до 20 млрд рублей в 2017 году. "В прошлом году их (грантов за высокие темпы роста собственного экономического потенциала) было на 5 млрд рублей, - отметил он, выступая в Госдуме с отчетом об итогах работы правительства в 2016 году. - В этом году еще 10 млрд предполагается. И было принято решение - здесь я прошу коллег из Государственной Думы нас поддержать - увеличить эту цифру еще на 10 млрд рублей".

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Премьер напомнил, что с 2018 года в качестве дополнительной меры поддержки развивающих свою экономику регионов в их бюджеты планируется зачислять прирост налога на прибыль в той части, которая зачисляется в федеральный бюджет.

Среди принципов политики развития регионов он назвал помощь регионам в поиске верных ориентиров развития отраслей, согласование инвестиционных планов компаний и госинвестиций в инфраструктуру. Другой принцип - повышение ответственности региональных властей, настройка их на конкретные результаты в социальной и экономической сфере. Среди конкретных шагов глава кабмина назвал объединение усилий бизнеса и государства в вопросах развития инфраструктуры, механизм проектного финансирования, улучшение инвестиционного климата, создание мотивации в системе финансовой поддержки регионов.

Продолжается совершенствование межбюджетных отношений. По словам премьера, в 2016 году региональные бюджеты были исполнены с минимальным дефицитом за десять лет. Дефицит уменьшился с более чем 170 млрд до 12 млрд рублей. "По сути проблема дефицита исчезла", -констатировал он. Также сократилось число регионов, где госдолг превышает доходы. "Подросла и доходная база, - констатировал глава правительства. - Соглашения с регионами выполняют свою задачу". На 100 млрд рублей увеличены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и еще на 100 млрд - объем субсидий на софинансирование расходных обязательств.

Также Медведев проинформировал депутатов, что правительство проводит инвентаризацию расходных полномочий регионов и органов местного самоуправления, а также анализ фактических расходов на их осуществление. В моногородах уже создано 17 территорий опережающего развития. По словам премьера, за 2016 год создано почти 2,5 тыс. новых рабочих мест вне градообразующих предприятий.

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