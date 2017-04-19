Медведев: ситуация в Крыму за три года улучшилась кардинально

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что за три года, прошедших с момента воссоединения Крыма с Россией, ситуация на полуострове кардинально улучшилась.

"Прошлый и позапрошлый годы были для полуострова переходными. Преодолевались последствия блокады. Осуществлялась интеграция в наше правовое и экономическое пространство. Эта работа продолжается и сейчас, но ситуация самым существенным образом изменилась, включая зависимость бюджетов Крыма и Севастополя от федерального", - заявил председатель правительства, выступая с отчетом в Госдуме.

Он назвал ключевым событием прошлого года полное включение Крымской энергосистемы в единую энергосистему всей страны. В мае 2016 года была запущена четвертая, последняя линия энергомоста из Краснодарского края на полуостров. "Его суммарная мощность - 800 МВт, это, более половины от общей потребности; а в декабре (запущен) - магистральный газопровод", - напомнил глава кабинета министров. По его оценке, эти работы - "важнейший шаг к обеспечению полной энергетической безопасности Крыма".

"Мы продолжаем строительство Керченского моста, реконструкцию федеральных дорог на подходах со стороны Краснодарского края", - констатировал Медведев. Пока, по его словам, работает Керченская паромная переправа, объем перевозок которой растет. "На треть увеличилось число пассажиров (до 6 млн чел.)", - подчеркнул премьер.

По его данным, "увеличился и туристический поток: в 2016 году Крым посетило 5,5 млн человек - в два раза больше, чем в 2014 году".