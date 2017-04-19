Сбербанк в пять раз увеличил лимит на платежи через "Сбербанк Онлайн"

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Сбербанк увеличил суточный лимит на платежи и переводы между клиентами через сервис "Сбербанк Онлайн" без подтверждения в контактном центре со 100 тыс. до 500 тыс. руб. в сутки. Об этом говорится в пресс-релизе банка.

"Снижение ограничений связано с запуском системы мониторинга и других технологий кибербезопасности, которые позволяют эффективно выявлять и предотвращать случаи мошенничества в цифровых каналах", - отмечается в сообщении банка.

При этом нетипичные операции будут блокироваться и потребуют подтверждения в контактном центре, указывается в сообщении Сбербанка.

Самостоятельно снизить лимиты по платежам и переводам клиенты смогут в веб-версии "Сбербанк Онлайн" в разделе "Настройки", подчеркнули в банке.