Сбербанк в пять раз увеличил лимит на платежи через "Сбербанк Онлайн"

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Сбербанк увеличил суточный лимит на платежи и переводы между клиентами через сервис "Сбербанк Онлайн" без подтверждения в контактном центре со 100 тыс. до 500 тыс. руб. в сутки. Об этом говорится в пресс-релизе банка.
"Снижение ограничений связано с запуском системы мониторинга и других технологий кибербезопасности, которые позволяют эффективно выявлять и предотвращать случаи мошенничества в цифровых каналах", - отмечается в сообщении банка.
При этом нетипичные операции будут блокироваться и потребуют подтверждения в контактном центре, указывается в сообщении Сбербанка.
Самостоятельно снизить лимиты по платежам и переводам клиенты смогут в веб-версии "Сбербанк Онлайн" в разделе "Настройки", подчеркнули в банке.