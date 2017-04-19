Московская область и Петербург лидируют по ежегодному товарообороту со столицей

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Московская область, Санкт-Петербург и Тюменская область входят в тройку регионов РФ - лидеров по товарообороту с Москвой. Об этом сообщил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков.

"Лидерами по величине товарооборота с Москвой являются Московская область (610,7 млрд руб. ежегодно), Санкт- Петербург (479 млрд руб. в год), Тюменская область (295 млрд руб. в год)", - сказал Сучков.

По его словам, в 2015 году товарооборот Москвы с регионами составил 3,3 трлн руб., это на 100 млрд руб. больше по сравнению с 2014 годом.