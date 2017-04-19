ЦБ потратит на санацию банка "Пересвет" 66,7 млрд рублей

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Банк России предоставит Агентству по страхованию вкладов (АСВ) кредит в размере 66,7 млрд руб. на санацию "Пересвета". Об этом говорится в сообщении ЦБ. Процедура финансового оздоровления "Пересвета" впервые будет проведена с применением процедуры bail-in (конвертация необеспеченных требований кредиторов третьей очереди в субординированные депозиты или уставный капитал банка).
"Более 70 кредиторов Банка на добровольной основе изъявили желание принять участие в финансовом оздоровлении путем конвертации средств, размещенных в Банке, в объеме 69,7 млрд рублей в 15-летние субординированные облигации. Проведено 9 собраний владельцев облигаций, на которых приняты решения о реструктуризации 6 из 9 выпусков облигационных займов с одновременным изменением параметров - увеличение срока до 20 лет, уменьшение процентной ставки до 0,51%", - говорится в релизе ЦБ.
В качестве инвестора санации банка "Пересвет" выступит "Всероссийский банк развития регионов". Также в спасении банка поучаствует компания "Русгидро". Дочерние компании "Русгидро", а именно "РАО ЭС Востока", АО "РБЭФ" и АО "ЭСК РусГидро" должны будут приобрести пятнадцатилетние облигации "Пересвета" серии С01 номинальной стоимостью 329 руб. каждая. Облигации будут погашаться путем конвертации в обыкновенные акции банка аналогичного номинала. Общая стоимость приобретаемых ценных бумаг не раскрывается.
"Русгидро" держало на счетах банка "Пересвет" 5,5 млрд руб.