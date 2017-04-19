Лидер "Гражданской платформы" предлагает распространить импортозамещение на малый бизнес

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Депутат Госдумы Рифат Шайхутдинов, избранный по одномандатному округу от партии "Гражданская платформа" и не входящий ни в одну из фракций, предлагает правительству задуматься о распространении программы импортозамещения на комплекс мер по поддержке малого бизнеса. Соответствующее предложение он озвучил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, который отчитывается перед нижней палатой о работе за год.

По словам Шайхутдинова, при всем внимании правительства к малому бизнесу ситуация ухудшается. "Малые предприятия сокращаются, теневая экономика растет. По данным экспертов, в ней сегодня занято порядка 25% работников", - сказал он.

Депутат добавил, что рост малых предприятий, о котором упоминал Медведев, эксперты связывают с сокращением средних предприятий.

"Может, пора поменять подход и взять за основу пример, который демонстрируют сельское хозяйство и импортозамещение, распространив на программу поддержки малого бизнеса и предпринимательства программу импортозамещения, поддерживая формирование рынков для тех предприятий, которые нужны для развития страны", - сказал Шайхутдинов.