Росатом в 2018 г. надеется завершить лицензирование на строительство АЭС в Финляндии

ВЕНА, 19 апреля. /ТАСС/. Росатом надеется завершить лицензирование на строительство АЭС в Финляндии в 2018 г., после ответов госкорпорации на все вопросы регуляторов страны, заявил журналистам глава российской госкорпорации Алексей Лихачев.

"Финский регулятор запрашивает у нас на этой стадии документы, мы выходим на лицензирование и надеемся его завершить в течение следующего года. Финский регулятор - STUK - является одним из самых суровых и требовательных национальных регуляторов, поэтому в этом смысле мы во многом еще проходим хорошую школу работы на европейском рынке, поскольку Финляндия не единственный европейский проект, который будет реализовывать Росатом", - сказал он.

Лихачев подчеркнул, что получение лицензии на строительство АЭС "Ханхикиви" полностью зависит от ответов Росатома на все вопросы финского регулятора.

"Конечно, получение лицензии может быть возможно только после того, как мы ответим на все вопросы финского регулятора - STUK", - сказал глава Росатома.

Контракт на сооружение АЭС компания "Русатом оверсиз" (входит в Росатом) и финская Fennovoima подписали в декабре 2013 года. Тогда же был заключен 10-летний топливный контракт с компанией ТВЭЛ (также входит в Росатом). Летом 2015 года Fennovoima подала финским властям заявку на получение лицензии на строительство "Ханхикиви-1" после того, как выполнила одно из условий заявки - доля финского владения в АЭС превысила 60%. Ввод атомной станции в эксплуатацию намечен на 2024 год.

В июле текущего года Министерство занятости и экономики Финляндии одобрило предложения финской компании по хранению ядерных отходов с АЭС "Ханхикиви-1". Окончательно место, где будут храниться отходы, еще не выбрано. Компании совместно будут изучать с этой целью регион Пюхяйоки и Эурайоки. Место для хранилища должно быть выбрано в 2040-х годах, а само хранение должно начаться в 2090-х годах.

31 октября Fennovoima передала финскому атомному регулятору STUK документы по особенностям конструкции будущей атомной станции. Ранее финские чиновники выражали обеспокоенность по поводу того, что компания, по их данным, опаздывает с предоставлением необходимых для выдачи лицензии на строительство документов. В компании также сообщили, что, по оценкам на данный момент, все оставшиеся материалы для получения лицензии будут переданы в STUK до конца 2017 года.

Планы в Бангладеш

Росатом рассчитывает получить разрешения на строительство АЭС "Руппур" от регулятора Бангладеш и начать стройку во второй половине 2017 г., заявил журналистам глава российской госкорпорации Алексей Лихачев.

"Вторая половина 2017 года, но, естественно, после получения всех разрешительных документов со стороны регулятора", - сказал он, отвечая на вопрос, когда планируется начать строительство АЭС "Руппур".

Росатом в середине декабря 2015 г. получил генеральный контракт на строительство АЭС в Бангладеш. В начале 2017 г. правительство РФ представило Бангладеш государственный кредит в размере $11,38 млрд для финансирования основного этапа сооружения АЭС "Руппур".

Два энергоблока АЭС "Руппур" мощностью 1200 МВт, строящиеся при участии РФ в Бангладеш, планируется ввести в эксплуатацию в 2022 и 2023 гг. Станция будет построена по российскому проекту на побережье реки Ганг в 160 км от столицы Дакки.