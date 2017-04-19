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Медведев: при заключении договоров валютной ипотеки заемщики должны просчитывать риски

Экономика и бизнес
19 апреля, 14:39 UTC+3 МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
По данным главы правительства, в настоящий момент помощь была оказана 20 тысячам заемщиков, среди которых есть и взявшие валютную ипотеку
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Заемщики должны самостоятельно оценивать риски, прежде чем взять валютную ипотеку, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы парламентариев по итогам ежегодного отчета о работе правительства в Думе.

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"Это не обстоятельство непреодолимой силы, это не форс-мажор. Во всем мире, начнем с этого, риски все равно должны просчитываться при заключении договора", - сказал Медведев.

Премьер согласился, что люди попали в сложную ситуацию и в данном случае власти не руководствуются общими нормами законодательства, в том числе гражданского, о том, что в этом случае все риски концентрируются на одном заемщике.

"В настоящий момент количество валютных ипотечных кредитов и вообще валютных займов существенно снизилось, потому что наши люди стали все же задумываться об обстоятельствах, которые могут сложиться неблагоприятным образом", - заметил премьер.

По его словам, в правительстве принято решение в рамках АИЖК, как и кому помогать. На это было выделено порядка 3,5 млрд рублей и в настоящий момент эта работа не закончена. По данным главы правительства, в настоящий момент помощь была оказана 20 тысячам заемщиков. "Часть из этих заемщиков - это валютные заемщики, никакого запрета на оказание им помощи нет, - подчеркнул Медведев. - Но мы, конечно, стараемся такие сигналы подавать, чтобы эта помощь оказывалась не по сплошному принципу, потому что это довольно сложно, а прежде всего тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию". Он пояснил, что это могут быть инвалиды, пенсионеры, военнослужащие, семьи с большим количеством детей. Премьер заверил, что эта работа в отношении вышеперечисленных граждан будет продолжена.

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