Медведев призвал не допустить существенной дифференциации доходов бюджетов регионов

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что нельзя допустить существенной дифференциации доходов региональных бюджетов. Об этом он заявил после ежегодного отчета в Госдуме, отвечая на вопросы думских фракций.
"Действительно, у регионов разные возможности, и мы обязаны это учитывать, в том числе есть и предложения, о котором вы сказали (оставлять регионам не менее половины изымаемых федеральных налогов - прим. ред.). Все это мы обязательно обсудим и постараемся принять сбалансированное решение, потому что мы не должны допускать существенной дифференциации в уровне доходов, мы должны выравнивать эти доходы", - сказал Медведев.
Глава правительства напомнил, что в 2016 году объем поддержки регионов составил около 1,5 трлн рублей в виде субсидий, субвенций и межбюджетных трансфертов.
Медведев добавил, что правительство будет мониторить ситуацию с региональными бюджетами и после этого принимать решение об их дополнительной поддержке.