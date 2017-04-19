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Медведев: рост цен на бензин в 2016 г. был ниже инфляции

Экономика и бизнес
19 апреля, 14:50 дата обновления: 19 апреля, 14:58 UTC+3
Премьер-министр подчеркнул, что в случае возникновении ситуация по увеличению стоимости горючего, "должен быть тотальный контроль"
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Рост цен на бензин по итогам 2016 года был ниже инфляции, но тем менее за ним нужен тотальный контроль. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы фракций в ходе ежегодного отчета правительства в Госдуме.

"Очевидно, что бензин является подакцизным товаром, и в ряде случаев принимались решения об увеличении акцизов в непростой финансовой экономической ситуации. Но если брать совокупно, то усредненный рост цен на бензин за прошлый год оказался ниже инфляции, потому что инфляция у нас была 5,4%, а рост цен на бензин составил 4,1%, но это не означает, что ситуация везде была гладкой", - сказал Медведев.

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Премьер-министр отметил, что в случае возникновения ситуаций по увеличению цен на бензин, связанных со злоупотреблениями поставщиков нефтепродуктов или посредников, а не с изменениями базовых цен или акцизной политики, "должен быть тотальный контроль". "На это необходимо влиять, мы готовы делать это по линии правительства, и такая работа будет продолжена", - сказал он, добавив, что все же цены на бензин формируются на основании спроса и предложения, так как эта сфера подвергается государственному регулированию только косвенно.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов допустил увеличение цен на бензин и дизельное топливо не только из-за роста акцизов, но и повышения цен на нефть. Министр энергетики РФ Александр Новак в свою очередь считает, что рост цен на бензин в 2017 году не превысит инфляцию. Аналогичной позиции придерживается и ФАС РФ.

2 ноября 2016 года депутаты Госдумы приняли законопроект об изменениях в Налоговый кодекс, предусматривающих расширение списка подакцизных товаров, а также индексацию ставок акцизов на отдельные товары в 2017-2019 годах. В части нефтепродуктов предлагается увеличение ставки акциза на автомобильный бензин класса Евро-5 в 2017 году до 10,13 тыс. рублей за тонну, в 2018 году - до 10,535 тыс. рублей за тонну, в 2019 году - до 10,957 тыс. рублей за тонну.

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