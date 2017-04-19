Росатом: лицензия на строительство АЭС "Пакш" в Венгрии может быть выдана до конца года

ВЕНА, 19 апреля. /ТАСС/. Лицензия на строительство АЭС "Пакш" в Венгрии может быть выдана до конца года. Об этом сообщил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев.

"К концу года наши венгерские коллеги ожидают (выдачи лицензии - прим. ТАСС), они очень бы хотели выйти на лицензию на строительство", - сказал Лихачев.

Глава Росатома напомнил, что ранее работа по АЭС "Пакш" была приостановлена по решению Еврокомиссии, но недавно снова возобновлена. Лицензионная работа по проекту "Пакш" сейчас идет в полном разгаре, добавил он.

Лицензия на строительство АЭС как правило выдается в два этапа - сперва на площадку, она уже получена, а затем - на строительство АЭС.

РФ и Венгрия договорились о строительстве новых энергоблоков на АЭС "Пакш" в январе 2014 года. Для реализации проекта российская сторона предоставит Венгрии государственный кредит в сумме до €10 млрд. Общие инвестиции в сооружение двух блоков на площадке "Пакш" не превысят €12,5 млрд. Соглашение предполагает использование заемных средств в период 2014-2025 годов.