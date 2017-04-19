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Минтруд приступает к проработке сроков повышения МРОТ до прожиточного минимума

Экономика и бизнес
19 апреля, 15:56 UTC+3
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме, заявил, что это должно быть сделано "в течение нескольких лет"
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Минтруд сейчас приступит к проработке сроков повышения МРОТ (минимальный размер оплаты труда) до прожиточного минимума, заявил журналистам министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

"Премьер-министр сказал, что это в течение нескольких лет (поднять МРОТ до уровня прожиточного минимума). Поэтому сейчас будем отрабатывать сами сроки и размеры (поэтапного повышения МРОТ)", - сказал Топилин.

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