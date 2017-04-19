Минтруд приступает к проработке сроков повышения МРОТ до прожиточного минимума

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Минтруд сейчас приступит к проработке сроков повышения МРОТ (минимальный размер оплаты труда) до прожиточного минимума, заявил журналистам министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

"Премьер-министр сказал, что это в течение нескольких лет (поднять МРОТ до уровня прожиточного минимума). Поэтому сейчас будем отрабатывать сами сроки и размеры (поэтапного повышения МРОТ)", - сказал Топилин.