Силуанов надеется на принятие ЦБ решения по ставке, исходя из ситуации в экономике

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Министр финансов РФ Антон Силуанов рассчитывает, что Банк России будет принимать решение по ключевой ставке в соответствии с текущей макроэкономической ситуацией. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы надеемся, что Центральный банк, видя, что инфляция снижается, будет принимать решение по ставке в соответствие со складывающейся макроэкономической ситуацией", - сказал Силуанов.

Министр также заверил, что правительство обеспечит плавность движения курса рубля.

"Мерами и денежно-кредитной политики и бюджетной политики мы обеспечим плавность движения курса рубля с тем, чтобы при изменениях внешней ситуации ни бизнес, ни население не чувствовали каких-либо скачков. Это самое главное", - подчеркнул он.

Банк России 24 марта впервые с сентября 2016 года снизил ключевую ставку - на 0,25 процентного пункта, до 9,75% годовых. Регулятор объяснил снижение тем, что инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось, продолжаются снижение инфляционных ожиданий и восстановление экономической активности.