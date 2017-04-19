Силуанов надеется на принятие ЦБ решения по ставке, исходя из ситуации в экономике

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Министр финансов РФ Антон Силуанов рассчитывает, что Банк России будет принимать решение по ключевой ставке в соответствии с текущей макроэкономической ситуацией. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24".
"Мы надеемся, что Центральный банк, видя, что инфляция снижается, будет принимать решение по ставке в соответствие со складывающейся макроэкономической ситуацией", - сказал Силуанов.
Министр также заверил, что правительство обеспечит плавность движения курса рубля.
"Мерами и денежно-кредитной политики и бюджетной политики мы обеспечим плавность движения курса рубля с тем, чтобы при изменениях внешней ситуации ни бизнес, ни население не чувствовали каких-либо скачков. Это самое главное", - подчеркнул он.
Банк России 24 марта впервые с сентября 2016 года снизил ключевую ставку - на 0,25 процентного пункта, до 9,75% годовых. Регулятор объяснил снижение тем, что инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось, продолжаются снижение инфляционных ожиданий и восстановление экономической активности.