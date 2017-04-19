Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.04:
$ 56.18
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Силуанов надеется на принятие ЦБ решения по ставке, исходя из ситуации в экономике

Экономика и бизнес
19 апреля, 16:05 дата обновления: 19 апреля, 16:31 UTC+3
Министр также заверил, что правительство обеспечит плавность движения курса рубля
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Министр финансов РФ Антон Силуанов рассчитывает, что Банк России будет принимать решение по ключевой ставке в соответствии с текущей макроэкономической ситуацией. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы надеемся, что Центральный банк, видя, что инфляция снижается, будет принимать решение по ставке в соответствие со складывающейся макроэкономической ситуацией", - сказал Силуанов.

Министр также заверил, что правительство обеспечит плавность движения курса рубля.

"Мерами и денежно-кредитной политики и бюджетной политики мы обеспечим плавность движения курса рубля с тем, чтобы при изменениях внешней ситуации ни бизнес, ни население не чувствовали каких-либо скачков. Это самое главное", - подчеркнул он.

Банк России 24 марта впервые с сентября 2016 года снизил ключевую ставку - на 0,25 процентного пункта, до 9,75% годовых. Регулятор объяснил снижение тем, что инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось, продолжаются снижение инфляционных ожиданий и восстановление экономической активности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Силуанов, Антон Германович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Давно и неправда: мифы о Ледовом побоище
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд ООН частично удовлетворил требование Украины по обеспечительным мерам в отношении РФ
2
Суд ООН начал оглашение решения по обеспечительным мерам в разбирательстве РФ и Украины
3
Минтруд приступает к проработке сроков повышения МРОТ до прожиточного минимума
4
Во Владимирской области уничтожены два уроженца Центральной Азии, готовившие теракты
5
Крушение сухогруза в Черном море. Хроника событий
6
Минэнерго Украины подало в правительство документ о запрете ввоза угля из РФ
7
При взрыве в Лондоне пострадали двое мужчин, в том числе полицейский
Темы дня
Загрузка...
Реклама