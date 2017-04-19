Миронов назвал работу кабмина неудовлетворительной и призвал сменить экономический курс

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. "Справедливая Россия" считает работу кабинета министров неудовлетворительной, основную угрозу для страны депутаты от фракции видят в росте бедности. Об этом заявил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, выступая от фракции после отчета премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о работе правительства в 2016 году.
"Наша фракция считает, что нужно оценить работу правительства РФ как неудовлетворительную. Мы считаем, что результаты работы финансово-экономического блока нашего правительства вступают в прямое противоречие с седьмой статьей Конституции РФ, где говорится, что РФ - это социальное государство", - сказал он.
Миронов призвал менять экономический курс и заявил, что "такой финансово-экономический блок в правительстве не нужен гражданам России".
По мнению Миронова, оптимизм правительства разбивается о сводки Росстата, которые показывают, что за минувшие два года реальные доходы граждан упали на 9%, более 20 млн человек находятся за чертой бедности. "Правительство рассуждает о политике развития. Но для большинства россиян эта политика - политика выживания", - отметил лидер справороссов.
Он добавил, что "правительство всячески избегает слова "кризис", а 78% взрослого населения страны уверено, что сейчас полноценный экономический кризис". По словам Миронова, более 49% людей в России получают зарплату менее 20 тыс. рублей, пенсия "стала снова синонимом бедности", каждый четвертый экономит на еде, и даже 70% представителей среднего класса "экономит буквально на всем".
"Сегодня у нас в результате оптимизации 16 тыс. населенных пунктов в XXI веке полностью лишены какой-либо медицинской помощи", - заявил Миронов. "Вывод один: нынешняя экономическая модель полностью исчерпала себя. Заявления некоторых министров экономического блока нередко вообще носят провокационный и запугивающий характер", - подчеркнул глава фракции.
Среди мер выхода из кризиса Миронов назвал государственные инвестиции в инфраструктуру, строительство дорог, строительство доступного жилья, передача его гражданам на условиях социального найма, введение прогрессивной шкалы подоходного налога.
"Главное - надо развернуть экономику лицом к человеку. Если не придать экономике человеческое измерение, ничего не получится, нужны мотивы и стимулы к труду", - сказал Миронов.
Лидер "Справедливой России" передал Медведеву подготовленный партией доклад "Социальные итоги года". Премьер-министр обещал изучить его.