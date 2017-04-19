Инвестиции от ГЧП в Подмосковье в этом году составят около 20 млрд рублей

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КРАСНОГОРСК /Московская область/, 19 апреля. /ТАСС/. Инвестиции в экономику Подмосковья от проектов, реализуемых по схеме Государственно-частного партнерства, в этом году должны составить около 20 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил зампред правительства Московской области, министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.
"За эти три года мы смогли создать команду, смогли отобрать проекты, смогли подготовить достаточно высокопрофессиональное отраслевое сопровождение, как итог - мы планомерно поднимались в рейтинге регионов. В настоящий момент Московская область занимает второе место по уровню развития ГЧП. С точки зрения инвестиций, мы начинали с цифры в 4 млрд рублей, затем вышли на 6 млрд, в настоящий момент мы ориентируемся на сумму почти в 20 млрд рублей", - сказал Буцаев.
Зампред правительства уточнил, что частные деньги привлеченные по схемам ГЧП позволяют реализовать весьма значимые проекты для региона.
"У нас имеются инвестиции в строительство онкологических центров - около 5 млрд рублей, проектов фото- и видеофиксации нарушений ПДД - около 5 млрд рублей, в проекты платных дорог - около 2,5 млрд рублей, проект "Стрелка" - около 3 млрд рублей. В настоящий момент мы считаем, что дошли до уровня, когда количество проектов и качество их проработки позволяет нам закрывать сразу несколько крупных проектов в год. Именно поэтому в текущем году ожидаем такую большую сумму по привлеченным инвестициям в формате ГЧП", - подчеркнул Буцаев.
Он напомнил, что в Красногорске открылся II форум ЦФО по ГЧП. В программе форума - первая стратегическая сессия Всероссийской программы поддержки проектных инициатив. Также в рамках деловой программы эксперты обсудят привлечение инвестиций в инфраструктурные проекты Центральной России, в частности вопросы планирования развития инфраструктуры на региональном и муниципальном уровнях, оптимальные модели управления проектов ГЧП, создание в регионе комфортной институциональной среды и финансовые аспекты реализации таких проектов.