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Минфин будет ориентироваться на российские банки для размещения суверенных евробондов

Экономика и бизнес
19 апреля, 16:19 дата обновления: 19 апреля, 16:35 UTC+3
Также Антон Силуанов сообщил, что его ведомство не будет размещать суверенные евробонды в апреле
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Минфин при выборе организаторов размещения суверенных евробондов будет ориентироваться на российские банки, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы будем базироваться на наших отечественных банках", - сказал министр, отвечая на вопрос, какие банки будут привлекаться в качестве организаторов размещения российских еврооблигаций.

При этом Силуанов не исключил, что среди них может быть и Сбербанк.

Также министр финансов сказал, что Минфин не будет размещать суверенные евробонды в апреле. "Нет, мы не будем, мы только сейчас провели опрос банков", - сказал Силуанов.

Ранее директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский говорил, что российские евробонды могут быть размещены в первом полугодии, но не ранее мая. Однако источник в финансово-экономическом блоке правительства сообщал ТАСС, что Минфин может не успеть разместить евробонды весной из-за затягивания сроков по отбору банков- агентов. Это предположение подтверждал и другой источник, близкий к Минфину.

Минфин может выпустить евробонды сразу на всю сумму, заложенную в бюджете на 2017 год - $3 млрд.

В прошлом году ведущие западные банки отказались размещать российские еврооблигации. Тем не менее Россия дважды успешно разместила бумаги даже при помощи единственного организатора - "ВТБ Капитала": в мае - на $1,75 млрд, в сентябре - на $1,25 млрд (оба с погашением в 2026 году).

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