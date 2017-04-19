Минфин будет ориентироваться на российские банки для размещения суверенных евробондов

Геркус: Лоськов сыграет за "Локомотив" в текущем сезонеСпорт 19 апреля, 17:30
Путин поддержал Евгения Савченко в намерении избираться на пост главы Белгородской областиПолитика 19 апреля, 17:25
Мутко: заявления сенатора США о лишении РФ права проведения ЧМ-2018 не связаны со спортомСпорт 19 апреля, 17:24
Геркус считает, что "Локомотив" в весенней части сезона пожинает плоды планомерной работыСпорт 19 апреля, 17:14
Сенсор пота упростит диагностику опасных болезнейСоциальная ответственность 19 апреля, 17:13
Мутко отметил важность признания спортсменами своей вины в нарушении антидопинговых правилСпорт 19 апреля, 17:12
Геркус: "Локомотив" попытается сохранить в команде футболиста МиранчукаСпорт 19 апреля, 16:58
Украина готова экстренно запустить ТЭС в связи с резким похолоданиемМеждународная панорама 19 апреля, 16:57
Британские депутаты проголосовали за проведение досрочных парламентских выборов 8 июняМеждународная панорама 19 апреля, 16:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Минфин при выборе организаторов размещения суверенных евробондов будет ориентироваться на российские банки, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Мы будем базироваться на наших отечественных банках", - сказал министр, отвечая на вопрос, какие банки будут привлекаться в качестве организаторов размещения российских еврооблигаций.
При этом Силуанов не исключил, что среди них может быть и Сбербанк.
Также министр финансов сказал, что Минфин не будет размещать суверенные евробонды в апреле. "Нет, мы не будем, мы только сейчас провели опрос банков", - сказал Силуанов.
Ранее директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский говорил, что российские евробонды могут быть размещены в первом полугодии, но не ранее мая. Однако источник в финансово-экономическом блоке правительства сообщал ТАСС, что Минфин может не успеть разместить евробонды весной из-за затягивания сроков по отбору банков- агентов. Это предположение подтверждал и другой источник, близкий к Минфину.
Минфин может выпустить евробонды сразу на всю сумму, заложенную в бюджете на 2017 год - $3 млрд.
В прошлом году ведущие западные банки отказались размещать российские еврооблигации. Тем не менее Россия дважды успешно разместила бумаги даже при помощи единственного организатора - "ВТБ Капитала": в мае - на $1,75 млрд, в сентябре - на $1,25 млрд (оба с погашением в 2026 году).