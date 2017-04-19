Завод Ростеха в Красноярске планирует в 2018 году запустить программу модернизации

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КРАСНОЯРСК, 19 апреля. /ТАСС/. Ремонтно-механический завод (РМЗ) "Енисей" в Красноярске, входящий в холдинг "Техмаш" госкорпорации Ростех, в 2017 году подготовит программу модернизации и в 2018 году планирует ее запустить. Об этом сообщил временный генеральный директор Дмитрий Метельков на круглом столе, проведенном в преддверии Красноярского экономического форума.
"Должны в 2017 году подготовить программу модернизации завода по действующим направлениям. Предполагается, что это будут поцеховые проекты. Приступим к их реализации в 2018 году", - сказал он.
"Есть серьезные наработки. Думаю, что предприятие станет одним из самых перспективных предприятий холдинга "Техмаш" за Уралом", - добавил советник генерального директора ГК "Ростех" Сергей Сокол.
РМЗ "Енисей" специализируется на изготовлении металлоконструкций и запасных частей для различных отраслей машиностроения, в частности для нефтяной промышленности.
В 1941 году в Красноярске на базе эвакуированного с Украины порохового завода и химкомбинатов из Ростова и Подмосковья был создан завод №580 (будущий химкомбинат "Енисей"). Здесь производились заряды к дивизионным орудиям, гаубицам, пламегасители к 76-миллиметровым пушкам, затем химкомбинат производил серную кислоту, синтетические дубители, стеклопластики, твердое ракетное топлив и порох для патронов. В 2001 году из его состава был выведен РМЗ "Енисей", 100% акций которого в 2009 году были переданы Ростеху.
Красноярский экономический форум пройдет с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.